DFB-Präsidium komplettiert wichtige Gremien

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Nach- und Neubesetzungen in wichtigen Gremien vorgenommen.

Neues Mitglied der DFB-Kommission Schulfußball wird ab 1. Januar 2025 Jan Geppert aus dem Niedersächsischen Fußballverband. Mit seiner Zustimmung zu diesem Vorschlag folgte das Präsidium der Empfehlung von Hermann Winkler, dem zuständigen Vizepräsidenten für Jugendfußball und Vorsitzenden der DFB-Kommission Schulfußball. Jan Geppert folgt auf Birgit Polz-Eckhardt, die auf eigenen Wunsch aus der DFB-Kommission Schulfußball ausgeschieden war.

Harm Osmers ist neues Kuratoriumsmitglied der DFB-Stiftung Egidius Braun. Das DFB-Präsidium berief Harm Osmers in Nachfolge von Willi Lemke, der am 12. August 2024 gestorben war. Das Kuratorium besteht nunmehr wieder aus 25 Personen, inklusive des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, der satzungsgemäß den Kuratoriumsvorsitz innehat. Osmers ist seit 2009 DFB-Schiedsrichter und seit Ende 2019 FIFA-Schiedsrichter. Er engagiert sich für den durch die DFB-Stiftung Egidius Braun verwalteten Fonds der DFB-Eliteschiedsrichter*innen.

Kontinuität der Arbeit

Die Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur hat drei neue Mitglieder. Kristin Gebhardt, Oliver Meßthaler und Professorin Dr. Patricia M. Schütte folgen auf Prof. Dr. Gunter A. Pilz, Sophia Gerschel und Jürgen Wehlend, die ihre Tätigkeit als Mitglieder in der Kommission im November 2024 beendet hatten.

Die Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur arbeitet zielgerichtet dafür, Prävention im deutschen Fußball auszubauen, Sicherheit zu optimieren und positive Fußballkulturen zu stärken. Die nachhaltige Stärkung und Verbesserung des Sicherheitsmanagements hat dabei hohe Priorität. Um die Kontinuität der Arbeit und die im Spitzengespräch mit der Sportministerkonferenz am 18. Oktober vereinbarte Unterstützung der Sicherheitsverantwortlichen im Fußball zu gewährleisten, hat das Präsidium die Kommission konsequent in diesem Sinne nachbesetzt.

Neue Mitglieder mit viel Erfahrung

Kirstin Gebhardt ist seit 2012 bei RB Leipzig tätig, davon die ersten sieben Jahre im Bereich Sicherheit. Ihren Master of Science im Sportmanagement absolvierte sie an der Sportwissenschaftlichen Fakultät in Leipzig. Seit vier Spielzeiten ist sie verantwortliche und zertifizierte Veranstaltungsleiterin bei nationalen und internationalen Wettbewerben.

Oliver Meßthaler ist seit 1994 beim FC Bayern München tätig und übernahm 2010 die Position des Direktors Spieltagsorganisation, Ticketing, Sicherheit und Facility Management. Er ist verantwortlicher und zertifizierter Sicherheitsbeauftragter sowie Veranstaltungsleiter. Für die UEFA ist er Main Contact des FC Bayern München bei internationalen UEFA-Klubwettbewerben.

Professorin Dr. Patricia M. Schütte ist promovierte Soziologin mit dem Fokus auf Organisations- und Sicherheitsforschung sowie interorganisationaler Zusammenarbeit. Seit 2016 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit. Zu ihren Forschungsprojekten gehörten etwa die Themen Professionalisierung von Veranstaltungsordnungsdiensten ("ProVOD") und nach der Corona-Pandemie "NORMALISE" (DFG). Schütte war zuletzt in der wissenschaftlichen Begleitung der UEFA EURO 2024 in Deutschland und hier insbesondere des Host City Operation Centers Düsseldorf sowie des International Police Cooperation Centers 2024 tätig.