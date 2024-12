DFB-Pokal der Männer und Frauen: DERBYSTAR erster offizieller Ballpartner

Der DFB-Pokal erhält erstmals in seiner Geschichte einen eigenen offiziellen Spielball. Von der Saison 2025/2026 an ist der Sportartikelhersteller DERBYSTAR, der zur SELECT Sport Gruppe gehört, erster Offizieller Ballpartner des DFB-Pokals der Männer und Frauen. Die langfristige Partnerschaft zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und DERBYSTAR umfasst sämtliche DFB-Pokalspiele der Männer und Frauen bis einschließlich der Saison 2029/2030. Zum ersten Mal werden die Pokalspiele in beiden Wettbewerben mit einem einheitlichen Spielball im individuellen DFB-Pokal-Design ausgetragen. Für jede Spielzeit wird es ein neues Balldesign geben, das sich zwischen dem Männer- und Frauenwettbewerb in der Farbgebung unterscheiden wird.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Der DFB-Pokal ist ein einzigartiger, faszinierender Wettbewerb für den gesamten deutschen Fußball. Nur hier treffen Amateurvereine auf Profiklubs. Mit einem eigenen Spielball erhält der DFB-Pokal ein weiteres Alleinstellungsmerkmal und wird noch einmal weiterentwickelt. DERBYSTAR passt als deutsches Traditionsunternehmen perfekt zum DFB-Pokal. Es ist ein starkes Zeichen, dass sich DERBYSTAR sowohl für den DFB-Pokal der Männer als auch der Frauen engagiert."

"Außergewöhnliche Strahlkraft"

Joachim Böhmer, COO von DERBYSTAR, sagt: "Wir danken dem DFB für das in uns gesetzte Vertrauen, den ersten einheitlichen Spielball überhaupt für den DFB-Pokal zu stellen. Der Wettbewerb hat seit jeher einen besonderen Charme, eine außergewöhnliche Strahlkraft und einen hohen Stellenwert im nationalen und internationalen Profifußball, was sich positiv auf unsere Marke auswirken wird. Hinzukommt, dass sich auch unterklassige Clubs aus den Landesverbänden für das Kräftemessen mit den Profiteams qualifizieren, was zu unserem Selbstverständnis als Ausstatter für den Profi- und Amateurfußball ideal passt."

Die offiziellen Spielbälle für die Saison 2025/2026 werden jeweils im Rahmen der Cup-Handover präsentiert und bereits bei den Pokalendspielen der aktuellen Pokalsaison ihre Premieren feiern: am 1. Mai 2025 beim DFB-Pokalfinale der Frauen im Kölner RheinEnergieSTADION und der Männer am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion.

Zum jeweiligen Endspiel werden die Offiziellen Spielbälle in limitierter Stückzahl exklusiv im DERBYSTAR Onlineshop erhältlich sein. Ab dem 1. Juli 2025 werden die Offiziellen Spielbälle sowie eine DFB-Pokal Ball-Kollektion mit Replica- (inkl. gewichtsreduzierte Modelle für Kinder und Jugendliche) und Miniball-Varianten flächendeckend im Sportfachhandel angeboten.