DFB nimmt FIFA-Vorgaben zum Mutterschutz vollumfänglich in seine Statuen auf

Ab sofort werden die Rechte von biologischen Müttern, aber auch von Adoptiveltern und nicht-biologischen Müttern – geltend für Vertragsspielerinnen und lizenzierte Trainerinnen – verstärkt geschützt. Das hat der DFB-Vorstand im Rahmen seiner Sitzung am vergangenen Freitag beschlossen und folgt damit der Empfehlung der DFB-Ausschüsse Frauen-Bundesligen und Frauen- und Mädchenfußball. Die Anpassungen in der DFB-Spiel-, Ausbildungs-, und Futsalordnung gelten mit Veröffentlichung in den offiziellen Mitteilungen des DFB und ergänzen den bereits bestehenden Schutz durch nationale arbeitsrechtliche Bestimmungen.

Die beschlossenen Bestimmungen folgen den Vorgaben der FIFA-Regularien FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players und legen einen globalen Mindeststandard fest, der den besseren Schutz der Arbeitsbedingungen der Spielerinnen und Trainerinnen garantiert. Die Regularien umfassen Bestimmungen und Rechte für Vertragsspielerinnen und lizenzierte Trainerinnen rund um die Themen Mutterschutz, Adoptions- und Familienurlaub, Gehaltsansprüche, Registrierung außerhalb der Registrierungsperiode und Gültigkeit von Verträgen. Ab sofort werden die von der FIFA erlassenen Mindestarbeitsbedingungen für Spielerinnen und Trainerinnen verpflichtend, wobei es jedem Mitgliedsverband freisteht, einen höheren Schutz vorzusehen.

Mütter und Adoptiveltern in der Frauen-Nationalmannschaft

Im Rahmen der Endrunden von FIFA Frauen-Weltmeisterschaften, UEFA Frauen-Europameisterschaften und Olympischen Fußballturnieren sollen die Mitgliedsverbände für Spielerinnen mit Kindern ein familienfreundliches Umfeld schaffen. Einen Großteil der FIFA-Vorgaben werden in der Frauen-Nationalmannschaft bereits seit Längerem in vier Schwerpunkten gelebt:

Organisatorische Unterstützung

Finanzielle Unterstützung

Physische Unterstützung

Mentale Unterstützung

Die Frauen-Nationalmannschaft gewährleistet ein sicheres Umfeld für Kinder und Begleitpersonen und bietet bei Bedarf auch ein individuelles Spezialtraining durch Trainer*innen/Physiotherapeut*innen während der Lehrgänge an. So haben Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft die Möglichkeit, Kinder sowie Begleitpersonen zu Lehrgängen mitzunehmen oder vor Ort eine Betreuungsperson bei mehreren zu betreuenden Kindern in Anspruch zu nehmen. Die Kosten für die von Unterkunft, Verpflegung, Transfers und An-/Abreisekosten der Kinder und einer Betreuungsperson werden vom DFB übernommen.

Mutterschutz, Adoptions- und Familienurlaub

Im Fokus der neu beschlossenen Regularien steht vor allem der Schutz von Vertragsspielerinnen und lizenzierten Trainerinnen vor, während und nach ihrer Schwangerschaft, der Schwangerschaft ihrer Partnerin oder einer Adoption. Zukünftig wird neben dem gesetzlichen Anspruch auf Mutterschutz auch ein Anspruch auf Adoptions- und Familienurlaub statuiert.

Außerdem haben Spielerinnen und Trainerinnen das Recht, nach Beendigung des Mutterschutzes, Adoptions- oder Familienurlaubs wieder in den aktiven Fußballbetrieb zurückzukehren. Der Verein ist dabei verpflichtet, die Spielerin oder Trainerin wieder in den Spielbetrieb einzugliedern und für eine angemessene medizinische Betreuung zu sorgen. Nach Rückkehr ist den betroffenen Personen wieder die volle vertragliche Vergütung zu zahlen.

Besonderer Schutz für Spielerinnen und Trainerinnen

Die Schwangerschaft einer Spielerin und Trainerin oder die Inanspruchnahme von Mutterschutz, Adoptions- oder Familienurlaub darf keinen Einfluss auf die Gültigkeit eines Vertrags haben. Spielerinnen und Trainerinnen dürfen aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht benachteiligt werden. Sollte ein Vertrag seitens des Vereins gekündigt werden, stehen der jeweiligen Spielerin und Trainerin eine Entschädigung zu.

Schwangere Spielerinnen und Trainerinnen haben außerdem das Recht, weiterhin für ihren Verein zu spielen und zu trainieren beziehungsweise ihrer Trainerinnentätigkeit nachzugehen. Der Verein ist verpflichtet, die Entscheidung der betroffenen Personen zu respektieren und ihnen ihre volle vertragliche Vergütung zu zahlen, bis sie den Mutterschutz antreten. Zum Schutz schwangerer Frauen, die weiterhin ihrer Arbeit nachgehen, haben sie das Recht auf regelmäßige und unabhängige medizinische Beratung.

Zukünftig sind Vereine verpflichtet, die Bedürfnisse von Spielerinnen im Zusammenhang mit ihrem Menstruationszyklus und ihrer Menstruationsgesundheit zu respektieren. Eine Spielerin kann sich vom Training oder einem Spiel freistellen lassen, sofern sie ein ärztliches Attest eines Facharztes oder Gynäkologen vorlegt. Dabei ist ihre volle vertragliche Vergütung zu zahlen.

Registrierung außerhalb der Registrierungsperiode

Klubs dürfen eine Spielerin ab sofort auch außerhalb einer Registrierungsperiode registrieren, um eine andere Spielerin in Mutterschaftsurlaub vorübergehend zu ersetzen. Die Laufzeit des Vertrags der Ersatzspielerin beginnt am Datum der Registrierung und endet einen Tag vor Beginn der ersten Registrierungsperiode nach der Rückkehr der Spielerin, die Mutterschaftsurlaub genommen hat, sofern keine anderslautende einvernehmliche Vereinbarung vorliegt. Die Registrierung einer Spielerin, die ihren Mutterschaftsurlaub beendet hat, darf demnach auch außerhalb der Registrierungsperiode erfolgen.