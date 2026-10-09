Frauen-Nationalmannschaft
DFB-Frauen: Schüller reist ab, Martinez nachnominiert
Nationalspielerin Lea Schüller (Manchester United) wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft aufgrund eines Infekts verlassen und morgen abreisen. Bundestrainer Christian Wück hat daher Shekiera Martinez (Tottenham Hotspur) für das Team nachnominiert. Die 25 Jahre alte Stürmerin wird am Samstag zur Mannschaft nach Bremen stoßen.
Dort treffen die DFB-Frauen am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) im Weserstadion auf Asienmeister Japan.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Wück: "Man sieht, wie die Mädels brennen"
Zum Saisonauftakt hat die Frauen-Nationalmannschaft in Karlsruhe in einem rasanten Spiel ein 4:2 (2:1) gegen Australien gefeiert. Bundestrainer Christian Wück und seine Spielerinnen ordneten im Anschluss die Partie und ihre Leistungen ein.
Doppelpack Kössler beim 4:2 gegen Australien
Die DFB-Frauen sind mit einem Sieg ins Länderspieljahr gestartet. Das Team von Bundestrainer Christian Wück feierte in Karlsruhe dank eines Doppelpacks von Melissa Kössler und Toren von Camilla Küver und Sjoeke Nüsken ein 4:2 (2:1) gegen Australien.
So starten die DFB-Frauen gegen Australien
Die Frauen-Nationalmannschaft eröffnet ihr Länderspieljahr heute (ab 20.30 Uhr) mit dem Heimspiel in Karlsruhe gegen Australien. Bundestrainer Christian Wück ändert seine Aufstellung im Vergleich zur letzten Partie in Slowenien auf vier Positionen.