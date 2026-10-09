Frauen-Nationalmannschaft

DFB-Frauen: Schüller reist ab, Martinez nachnominiert

09.10.2026
Nachnominiert: Shekiera Martinez (r.) rückt für die erkrankte Lea Schüller (l.) nach Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Nationalspielerin Lea Schüller (Manchester United) wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft aufgrund eines Infekts verlassen und morgen abreisen. Bundestrainer Christian Wück hat daher Shekiera Martinez (Tottenham Hotspur) für das Team nachnominiert. Die 25 Jahre alte Stürmerin wird am Samstag zur Mannschaft nach Bremen stoßen.

Dort treffen die DFB-Frauen am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) im Weserstadion auf Asienmeister Japan.

Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft

Autor: dfb

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