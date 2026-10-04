Frauen-Nationalmannschaft
DFB-Frauen: Gwinn fällt aus, Linder nachnominiert
Nationalspielerin Giulia Gwinn (FC Bayern München) musste im Bundesliga-Auswärtsspiel der FCB-Frauen gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstagabend verletzungsbedingt vom Platz. Am Montag stehen bei ihrem Verein in München weitere Untersuchungen an.
Die 27-Jährige hat ihre Teilnahme am Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgesagt und fällt damit für die anstehenden Länderspiele am 9. Oktober in Karlsruhe gegen Australien (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) und am 13. Oktober in Bremen gegen Japan (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) aus. Bundestrainer Christian Wück hat Sarai Linder vom VfL Wolfsburg nachnominiert.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: sal
Vivien Endemann fällt verletzungsbedingt aus
Nationalspielerin Vivien Endemann muss ihre Teilnahme am bevorstehenden Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aufgrund einer leichten Wadenverletzung absagen. Ob eine Spielerin nachnominiert wird, ist derzeit noch offen.
Wück: "U 23-Spielerinnen zeigen, dass der Weg zu uns nicht so weit ist"
Bundestrainer Christian Wück und U 23-Trainer Michael Urbansky haben zusammen mit Sportdirektorin Nia Künzer ihre Aufgebote für die Frauen- und U 23-Frauen-Nationalmannschaft vorgestellt und auch über die Verzahnung zwischen beiden Teams gesprochen.
Wück beruft 24 Spielerinnen: Baum erstmals dabei, Schulze Solano zurück
Bundestrainer Christian Wück hat seinen 24-köpfigen Kader für die Länderspiele gegen Australien in Karlsruhe am 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) und gegen Japan in Bremen am 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) berufen.