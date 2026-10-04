DFB-Frauen: Gwinn fällt aus, Linder nachnominiert

Nationalspielerin Giulia Gwinn (FC Bayern München) musste im Bundesliga-Auswärtsspiel der FCB-Frauen gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstagabend verletzungsbedingt vom Platz. Am Montag stehen bei ihrem Verein in München weitere Untersuchungen an.

Die 27-Jährige hat ihre Teilnahme am Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgesagt und fällt damit für die anstehenden Länderspiele am 9. Oktober in Karlsruhe gegen Australien (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) und am 13. Oktober in Bremen gegen Japan (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) aus. Bundestrainer Christian Wück hat Sarai Linder vom VfL Wolfsburg nachnominiert.