DFB-Frauen: Grohs fällt aus, Winkler aus U 23 nachnominiert

Torhüterin Maria Luisa Grohs (FC Bayern München) wird am Montag nicht zur Frauen-Nationalmannschaft anreisen, da sie sich in der kommenden Woche einer nicht aufschiebbaren Mandel-Operation unterziehen muss. Damit steht die 23-Jährige für die beiden bevorstehenden Länderspiele am 25. Oktober (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) im Wembley-Stadion gegen England sowie am 28. Oktober (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) in Duisburg gegen Australien nicht zur Verfügung.

Bundestrainer Christian Wück hat Sophia Winkler von der SGS Essen nachnominiert. Die 21-jährige Torhüterin, die zuvor zum Aufgebot der U 23-Frauen gehörte, rückt damit erstmals in den Kreis der A-Nationalmannschaft. Für die U 23-Frauen nominierte Cheftrainerin Kathrin Peter Rafaela Borggräfe vom SC Freiburg nach.