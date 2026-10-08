DFB-Frauen: 18-jährige Zähringer wird nachnominiert

Drei Ausfälle bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft: Larissa Mühlhaus (Eintracht Frankfurt) musste aufgrund eines Infekts bereits gestern vorzeitig abreisen. Auch Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) und Selina Cerci (FC Arsenal) fallen für die anstehenden Länderspiele aus. Schulze Solano steht aufgrund einer muskulären Verletzung nicht zur Verfügung, Cerci aufgrund von Kniebeschwerden.

Bundestrainer Christian Wück hat die 18-jährige Luzie Zähringer vom VfB Stuttgart nachnominiert. Die Kapitänin der U 19-Nationalmannschaft soll noch heute Mittag zum DFB-Team dazustoßen.

Damit geht die Frauen-Nationalmannschaft mit einem 22-köpfigen Aufgebot in die anstehenden Länderspiele gegen Australien am 9. Oktober in Karlsruhe sowie gegen Japan am 13. Oktober in Bremen.