DFB-Bundesgericht verhandelt Kaufmann-Berufung

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am kommenden Freitag, 14. Februar 2025, ab 11 Uhr mündlich die Berufung von Philipp Kaufmann, dem mittlerweile aus sportlichen Gründen freigestellten Geschäftsführer Sport des Drittligisten VfL Osnabrück, gegen das vorangegangene Urteil des DFB-Sportgerichts. Geleitet wird die Sitzung von Oskar Riedmeyer, dem Vorsitzenden des DFB-Bundesgerichts.

Das DFB-Sportgericht hatte Kaufmann am 13. Januar 2025 in mündlicher Verhandlung wegen eines unsportlichen Verhaltens verboten, für die Dauer von zwei Monaten ein Amt innerhalb des DFB, seiner Mitgliedsverbände und deren Vereine auszuüben. Darüber hinaus verhängte es gegen ihn eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro.

Der ehemalige Osnabrücker Sport-Geschäftsführer habe nach Ansicht des Sportgerichts dem Vierten Offiziellen Nico Dönges nach Schlusspfiff des Drittligaspiels zwischen Viktoria Köln und dem VfL Osnabrück am 8. Dezember 2024 aus Verärgerung über einen verweigerten Handschlag ohne Verletzungsabsicht einen leichten Schlag mit der flachen Hand auf den Schulter- beziehungsweise Rückenbereich gegeben und damit in die körperliche Integrität des Unparteiischen eingegriffen. Gegen die Entscheidung des DFB-Sportgerichts hat Kaufmann Berufung beim DFB-Bundesgericht eingelegt.