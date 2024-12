Am 17. Dezember 2024 um 12 Uhr beginnt der Ticketverkauf für das exklusive deutsche Kontingent für die Gruppenphase der UEFA Women's EURO 2025 in der Schweiz. Die Verkaufsphase läuft bis zum 17. Januar 2025 um 12 Uhr und umfasst alle Spiele der Gruppenphase, an denen die deutsche Nationalmannschaft beteiligt ist. Gegner und Spielorte stehen erst nach der EM-Auslosung am 16. Dezember 2024 in Lausanne fest. Tickets für mögliche K.o.-Spiele der DFB-Frauen werden erst nach erfolgreichem Weiterkommen in die nächste Turnierphase verfügbar sein.

Für die Spielorte Sion und Thun wären jeweils 1000 Tickets für deutsche Fans reserviert, während für alle anderen Austragungsorte 2000 Tickets zur Verfügung stehen würden. Fans haben die Möglichkeit, pro Spiel bis zu zehn Tickets zu erwerben. Es gilt "First Come, First Served". Die Preise starten bei 25 Schweizer Franken pro Ticket. Am Spieltag können die Tickets zudem für kostenlose Hin- und Rückfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln der zweiten Klasse zwischen jedem Ort in der Schweiz und dem jeweiligen Spielort genutzt werden.

Zugangscode für Ticketbuchung

Um Tickets des deutschen Kontingents zu erwerben, benötigen Fans einen speziellen Zugangscode, der am 17. Dezember 2024 zu Beginn der Verkaufsphase per Newsletter an alle Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft verschickt wird. Der Zugangscode bleibt bis zum 17. Januar gültig und ist zusätzlich im Profil des "mein.DFB"-Kontos der Fan-Club-Mitglieder hinterlegt. Den Fan-Club-Newsletter können Fan-Club-Mitglieder über das "mein.DFB"-Konto abonnieren.

Ab dem 23. Dezember 2024 um 12 Uhr wird hier ein neuer Code veröffentlicht, der für alle deutschen Fans ebenfalls zum Erwerb der Tickets berechtigt und bis zum Ende der Verkaufsphase gültig bleibt.

Für potenzielle K.o.-Spiele der deutschen Mannschaft läuft das Prozedere ähnlich ab. Nach beendeter Gruppenphase erhalten Fan-Club-Mitglieder im Falle einer sportlichen Qualifikation rechtzeitig wieder einen Zugangscode per Newsletter, der für den Ticketkauf notwendig und zusätzlich im Profil des "mein.DFB"-Kontos der Mitglieder hinterlegt ist. Zeitlich versetzt wird hier analog zur Gruppenphase ein neuer Code für allen deutschen Fans veröffentlicht, der ebenfalls zum Erwerb der Tickets berechtigt. Die Nutzung der Codes ist nur unter folgendem Link möglich: https://womenseuro-groupbookings.tickets.uefa.com/