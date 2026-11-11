Deutsche Länderspiele in Belgrad: Leicht war's nie

Seit knapp einem halben Jahrhundert hat die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr in Belgrad gespielt. 1977 hieß der Gegner noch Jugoslawien, am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) steigt die Premiere im seit 2008 selbstständigen Staat Serbien. Mit Belgrad verbinden viele Fans vor allem einen fatalen Fehlschuss in den Nachthimmel, als Uli Hoeneß im EM-Finale 1976 als einziger Spieler einen Elfmeter verschoss und Gegner Tschechoslowakei deshalb triumphierte. DFB.de blickt hier aber auf die vier Auswärtsspiele mit Jugoslawien.

Mit sieben Weltmeistern reiste die DFB-Auswahl per Flugzeug von München aus zwei Stunden durch die Luft zum Testspiel nach Belgrad. Aus der Erinnerung an die WM 1954 bezog der Gegner seine größte Motivation, sann er doch auf Revanche für das unglücklich mit 0:2 verlorene Viertelfinale 1954 in Genf. Außerdem wollten damals ohnehin alle den amtierenden Weltmeister schlagen, und nur zu vielen war es in den Tagen nach dem "Wunder von Bern" gelungen. Die Herberger-Elf steckte in einer Ergebniskrise, hatte fünf von sieben Spielen als Weltmeister verloren - und die vergrößerte sich in Belgrad.

Vor 60.000 Zuschauern kamen die Jugoslawen zu einem verdienten 3:1, und der kicker lobte den Gegner überschwänglich: "Die Hochachtung vor schönem und erfolgreichen Fußball hoher Stufe mildert die Betrübnis der Niederlage. Die deutsche Elf unterlag immerhin in aufopferndem Spiel." Schon zur Pause zeichnete sich die Niederlage ab, Milos Milutinovic (31.) und Zdravko Rajkov (36.) schossen eine Zwei-Tore-Führung der Gastgeber heraus. Dabei hatten eigentlich die Gäste den Beginn der Partie dominiert und mit verblüffenden Kombinationen - eine lief über 19 Stationen - das Stadion vorübergehend ruhig gespielt.

Ottmar Walter traf nur die Latte (11.), später Kölns Jupp Röhrig den Pfosten (72.). Zwei Tore wurden wegen einer Abseitsposition annulliert. Es war im Grunde keine schlechte Vorstellung der Deutschen, aber Jugoslawiens Sieg geriet nie in Gefahr. Erst in den Schlussminuten änderte sich das Resultat noch, auf das 3:0 von Todor Veselinovic ließ Max Morlock nach einer Ecke von Fritz Walter per Kopf im Gegenzug das Ehrentor folgen (89.). Bis dahin war der Sturm von Bern, aus dem nur Helmut Rahn fehlte (vertreten von Erwin Waldner vom VfB Stuttgart) nicht durchschlagskräftig genug gewesen - oder an Weltklassetorwart Vladimir Beara gescheitert. "Gegen diesen Gegner zu verlieren, ist keine Schande", zeigte sich Herberger nachsichtig.

Dass Deutschland sich nicht für die EM 1968 in Italien qualifizierte, wird allgemein auf ein blamables 0:0 in Albanien zurückgeführt. Jenes Remis hätte jedoch gereicht, hätte es nicht ein halbes Jahr zuvor diese Niederlage gegen den späteren Gruppensieger Jugoslawien gegeben. Sie wiederum wurde, wie nicht selten im Fußball, dem Trainer in die Schuhe geschoben. Der hieß seit drei Jahren Helmut Schön, seit 1966 Vizeweltmeister, dem die junge Bundesliga eine Vielzahl von Topstars zur Verfügung stellte. Gemessen daran wählte er eine viel zu defensive Taktik. Zwar standen Kapitän Uwe Seeler und Italien-Legionär Helmut Haller nicht zur Verfügung, doch etwas mehr Mut hätte es schon sein dürfen.

"Ein deutsches Angriffsspiel findet allerdings nicht statt", las man in einer Länderspielchronik. Die Abwehr um Willi Schulz und den Gladbacher Debütanten Berti Vogts hielt in dem lange ereignislosen Spiel bis zur 63. Minute stand, dann ließ ausgerechnet Bundesligaspieler Josip Skoblar von Hannover 96 die 48.000 Zuschauende jubeln. Klaus Fichtel ließ eine Flanke zu, Berti Vogts kam zu spät, um den Kopfball zu verhindern, Sepp Maier sah bei dem Aufsetzer nicht gut aus. Als kurz darauf der junge Gerd Müller sich bei der einzigen Torchance nach Zusammenprall mit dem Torwart einen Armbruch zuzog und aus seinem dritten Länderspiel ausscheiden musste, ohne ersetzt werden zu können, schwanden die letzten Hoffnungen des DFB-Teams. Schön sagte: "Dass es keinen Schönheitspreis zu gewinnen gab, wusste ich vorher. Das Spiel war sehr von der Taktik bestimmt. Nun müssen wir halt das Rückspiel in Hamburg gewinnen." Was sie auch mit 3:1 taten, aber am Ende fehlte in der Gruppe ein Punkt...

In der alten Bundesrepublik wurde der Tag der Deutschen Einheit gefeiert, den sollte eine Niederlage im EM-Halbfinale nicht trüben. Doch Ausrichter Jugoslawien, der für seine EM extra die Saison unterbrochen hatte, brannte regelrecht auf den Welt- und Europameister. Mit Branko Oblak (Schalke) und Danilo Popivoda (Braunschweig) standen zwei Deutschland-Legionäre im Team, die Trainer Ante Mladinic wertvolle Tipps geben konnten. Popivoda machte sich auch im Spiel nützlich und brachte den Hexenkessel der 70.000 im Stadion von Roter Stern früh zum Kochen: Nach 18 Minuten überwand er Sepp Maier zum 1:0. Die Deutschen waren geschockt, Angriff auf Angriff rollte auf ihr Tor, und nach 32 Minuten traf auch Dragan Dzajic - 2:0 war gleichzeitig der Pausenstand.

Helmut Schön brachte Heinz Flohe für den überforderten Mönchengladbacher Dietmar Danner. Ein guter Griff des Bundestrainers, wie sich bald zeigte. Flohe fand sofort ins Spiel, bereitete zwei Chancen vor und traf nach 65 Minuten gar ins Tor - noch leicht abgefälscht wurde sein Schuss von Herbert Wimmer. Die Minuten verrannen, ein Retter wurde gesucht. In der 79. Minute erhielt die DFB-Auswahl eine Ecke, und bevor sie ausgeführt wurde, wechselte Helmut Schön den Neuling Dieter Müller vom 1. FC Köln ein. Es folgte das spektakulärste Debüt in der fast 120-jährigen deutschen Länderspielgeschichte: Sekunden erst war er auf dem Feld, da segelte Rainer Bonhofs Ecke genau auf seinen Kopf. Niemand störte ihn, die Jugoslawen hatten ihn noch gar nicht wahrgenommen. Ein schwerer, folgenreicher Fehler: Mit seinem ersten Ballkontakt als Nationalspieler glich Müller aus.

Nun hatte der Kölner Blut geleckt, in der Verlängerung schoss er nach Vorlagen von Bernd Hölzenbein und Rainer Bonhof noch zwei Tore (115., 119.). Was für ein Einstand! Ein Star war den Deutschen geboren, und sein Name verhieß nichts Gutes für den Rest der Fußballwelt. Schon nach dem 3:2 herzte ihn Kapitän Franz Beckenbauer mit den Worten "Wir haben wieder einen Müller". Die jugoslawische Zeitung Borba schrieb: "Ein Müller ist gegangen, ein anderer ist gekommen." Der neue Müller traf wie sein Vorgänger Gerd auch prompt im EM-Finale, doch das ging trotzdem verloren, weil sich der Ball nach dem fatalen Elfmeter von Uli Hoeneß seinen Weg in den "Nachthimmel von Belgrad" bahnte, wie es die Legende will. Dabei blieb er immerhin im Stadion...

Dieses Belgrad-Gastspiel war ein Test, der schon Aufschlüsse für die WM in Argentinien geben sollte. Die schien es tatsächlich zu geben, titelte der Kicker doch am Montag danach: "Fünf neue Spieler dazugewonnen". Dazu zählten die Debütanten Jupp Tenhagen, der zum ersten Nationalspieler des VfL Bochum avancierte, und Schalkes Vorstopper Rolf Rüssmann. Bundestrainer Helmut Schön bilanzierte süffisant: "Es hat sich keiner rausgespielt."

Ein anderer Gewinner war der zwar schon bestens bekannte, aber noch nicht gesetzte Held von Belgrad. Dieter Müller traf erneut gegen die Jugoslawen, diesmal stand er in der Startelf und benötigte elf Minuten. Die Vorlage gab Teamkollege Heinz Flohe. Mit 1:0 ging es in die Kabinen, aus denen mit Felix Magath ein weiterer Debütant und mit Rudi Kargus ein neuer Torwart kamen: Der HSV-Keeper nutzte seine Chance, dennoch musste er den Ausgleich zulassen, vor dem er allerdings behindert worden war. Zur Freude der nur 17.000 Besucher in einem Stadion für 110.000 drückte Dusan Bajevic den von Rudi Kargus fallengelassenen Ball nach einer Stunde über die Linie.

Die Antwort der Deutschen, die nach dem Tod Sepp Herbergers drei Tage zuvor mit Trauerflor spielten, ließ nicht lange auf sich warten. Der junge Schalker Rüdiger Abramczik, der wie Klubkollege Klaus Fischer erst sein zweites Länderspiel bestritt, wurde im Strafraum gelegt - und Elfmeter waren in jenen Tage eine sichere Sache: Rainer Bonhof drosch den Ball mit Urgewalt in die Maschen (73.). Es war das Tor zum Sieg in diesem mittelmäßigen Spiel - dem bis dato letzten einer deutschen Nationalmannschaft in Belgrad.