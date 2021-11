Zwickau gegen Magdeburg wird am 15. Dezember nachgeholt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und 1. FC Magdeburg in der 3. Liga neu terminiert. Ausgetragen wird die Partie vom 16. Spieltag am Mittwoch, 15. Dezember. Anpfiff ist um 19 Uhr, MagentaSport überträgt live. Am anschließenden Wochenende absolviert die 3. Liga ihren letzten Spieltag vor der Winterpause.

Die Begegnung zwischen Zwickau und Magdeburg war am vergangenen Samstag ausgefallen, nachdem bei den Magdeburgern im Rahmen der PCR-Testungen mehrere positive Befunde auf Covid-19 in der Mannschaft aufgetreten waren. Aufgrund der behördlich verordneten Quarantänesituation standen dem FCM weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung. Die spielleitende Stelle des DFB hatte daraufhin dem Magdeburger Antrag auf Spielverlegung entsprochen und die Partie auf Grundlage von Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung abgesagt.