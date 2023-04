Zwickau gegen Essen abgebrochen

Die Partie in der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiss Essen ist beim Stand von 1:1 in der Halbzeitpause abgebrochen worden, nachdem DFB-Schiedsrichter Nicolas Winter beim Gang in die Kabine von einem Zuschauer mit Bier übergossen wurde.

Zuvor hatte Dominic Baumann (36.) die Gastgeber in Führung gebracht, Simon Engelmann (45.+3) traf per Elfmeter zum Ausgleich.

Gemäß § 18 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung muss nunmehr das DFB-Sportgericht über die Spielwertung entscheiden.