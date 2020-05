Zweitligisten votieren für Saisonabbruch

Im Nachgang zur außerordentlichen Managertagung der 2. Frauen-Bundesliga stimmten die Vereine in einem vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingeholten Meinungsbild über das weitere Vorgehen zur laufenden Spielzeit ab. Dabei sprachen sich 13 von 14 Vereinen für einen Saisonabbruch aus. Ein Klub votierte für die Pausierung der 2. Frauen-Bundesliga bis zur Möglichkeit der Wiederaufnahme. Seit dem 15. März ruht der Spielbetrieb in der zweithöchsten Spielklasse.

Falls es zu einem Saisonabbruch käme, würden zwölf der 14 Vereine eine Aufstockung der 2. Frauen-Bundesliga ohne Absteiger, aber mit Aufsteigern aus den Regionalligen befürworten. Zwei Vereine votierten dafür, in der Saison 2020/2021 mit denselben Vereinen wie in der aktuellen Saison zu spielen - plus gegebenenfalls mit zwei Absteigern aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

Entscheidung fällt am 25. Mai

Sowohl der DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball (AFM) als auch der DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen (AFBL) folgten der Empfehlung der Vereine aus der 2. Frauen-Bundesliga und sprachen sich ebenfalls für einen Saisonabbruch aus. Ferner wurden seitens der beiden Gremien die Vorschläge der Vereine befürwortet, die Wertung auf Basis der Tabelle des 16. Spieltags vorzunehmen und die aktuelle Saison mit zwei Aufsteigern in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga, fünf Aufsteigern aus den Regionalligen, jedoch ohne Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga zu beenden.

Auf Grundlage des Meinungsbildes werden die DFB-Gremien die weitere Vorgehensweise abstimmen. Am 25. Mai wird beim Außerordentlichen Bundestag des DFB final über die Empfehlungen im Spielbetrieb entschieden.