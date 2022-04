Zweitgrößte Kulisse: Rekordzahlen beim FCK

Rekordzahlen am Ostersonntag in der 3. Liga: Im Aufstiegsrennen werden beim Pfalz-Saar-Derby (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion 46.895 Zuschauer*innen erwartet. Der FCK steht bei 60 Punkten, die Gäste aus dem Saarland haben bei einem Spiel weniger 51 Zähler.

Die Partie des 34. Spieltags ist somit die zweitgrößte Kulisse in der Geschichte der 3. Liga. Von den 46.895 Zuschauer*innen werden 5000 Fans vom 1. FC Saarbrücken erwartet. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie findet ein Spiel in Kaiserslautern wieder ohne Zuschauereinschränkungen statt. Allerdings muss aus Sicherheitsgründen ein Block mit 3000 Zuschauer*innen frei bleiben.

Dieses Spiel bricht einige Rekorde. Zum einen ist es das zweimeistbesuchte Spiel in der Geschichte der 3. Liga. Nur beim Duell am 23. Mai 2009 zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen II (38. Spieltag) waren noch mehr Fans (50.095) im Stadion. Des Weiteren ist es das meistbesuchte Drittligaspiel dieser Saison und das bestbesuchte Heimspiel in der Drittliga-Historie der Lauterer. Zuvor lag der Rekord im Juli 2018 beim Spiel gegen 1860 München mit einer Zuschaueranzahl von 41.324.

Die Top 5 der meistbesuchten Drittliga-Spiele:

Fortuna Düsseldorf 1:0 Werder Bremen II

38. Spieltag - 2008/2009 (13.30 Uhr / 23. Mai 2009)

50.095 Zuschauer



1. FC Kaiserlautern -:- 1. FC Saarbrücken

34. Spieltag - 2021/2022 (14 Uhr / 17. April 2022)

46.895 Zuschauer



RB Leipzig 5:1 1. FC Saarbrücken

37. Spieltag – 2013/2014 (13.30 Uhr / 03. Mai 2014)

42.713 Zuschauer



1. FC Kaiserslautern 1:0 TSV 1860 München

1. Spieltag – 2018/2019 (14 Uhr / 28. Juli 2018)

41.324 Zuschauer



RB Leipzig 1:0 SV Darmstadt 98

35. Spieltag – 2013/2014 (14 Uhr / 19. April 2014)

39.147 Zuschauer

[nl]