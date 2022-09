Zweites Turnierspiel: U 18 trifft auf USA

Nach dem Auftaktsieg gegen Gastgeber Tschechische Republik steht für die deutschen U 18-Junioren beim Vaclav-Jezek-Turnier schon heute (ab 16 Uhr) erneut in Zlin die zweite Partie gegen die USA an. Die Amerikaner starteten mit einem knappen 0:1 gegen die Slowakei in den Wettbewerb.

DFB-Trainer Christian Wörns sieht nach dem ersten Auftritt noch Luft nach oben: "Wir müssen auf uns schauen und die Basics erfüllen. So viele Lehrgänge haben wir in der Saison nicht." Den Gegner werde sein Team trotzdem nicht vernachlässigen: "Wir werden uns natürlich auch auf das Spiel des Gegners ausrichten und vorher das vorhandene Bildmaterial auswerten."

Zum Abschluss des Sechs-Länder-Turniers geht es am Sonntag (ab 11 Uhr) in Kromeriz gegen Mexiko. Daneben stehen noch Finnland und die Slowakei im Teilnehmerfeld, in dem jedes Team drei Partien bestreitet.