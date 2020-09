Zweites Spiel gegen Dänemark auf DFB-TV

Gut gespielt und trotzdem verloren: Für die neue U 20-Nationalmannschaft verlief der Einstieg in die neue Altersklasse beim 1:2 gegen Dänemark am Donnerstag zumindest vom Resultat her nicht nach Wunsch. Doch schon am heutigen Sonntag (ab 11 Uhr, live auf DFB-TV, YouTube und RAN.de) erhält das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier gegen denselben Gegner eine weitere Chance auf ein Erfolgserlebnis im Hinblick auf die kommende EM-Qualifikation bei der U 19.

Streichsbier hat für das Spiel im Ernst-Wagener-Stadion des SV Eichede in Steinburg jedenfalls gute Vorsätze gefasst: "Wir können es gegen einen physisch sehr starken Gegner besser machen." Obwohl das Spiel wegen der Corona-Pandemie wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, können Fans die Partie diesmal live im Internet verfolgen.

[dfb]