Zweites Spiel des MSV Duisburg abgesagt

Nach dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken am vergangenen Freitag ist auch die nächste Partie des MSV Duisburg in der 3. Liga abgesetzt worden. Es handelt sich dabei um die Begegnung des 5. Spieltags gegen den Halleschen FC, die für Sonntag (18. Oktober) geplant war.

Im Laufe der vergangenen Woche waren vier Spieler der Duisburger positiv auf Covid-19 getestet worden. Daraufhin war am Freitag die komplette Mannschaft vorsorglich von den zuständigen Gesundheitsämtern in häusliche Quarantäne geschickt worden, weshalb das für Freitagabend geplante Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken abgesetzt werden musste. Aktuell befindet sich weiterhin ein beträchtlicher Teil der Duisburger Mannschaft in häuslicher Quarantäne. Auf dieser Grundlage stellte der Klub den Antrag, auch die anstehende Partie gegen Halle zu verlegen. Nach eingehender Prüfung hat die spielleitende Stelle des DFB diesem Ansinnen zugestimmt.

Die beiden beteiligten Klubs wurden vorab informiert. Duisburgs Spielgegner Halle war mit der Verlegung einverstanden und beurteilte die getroffene Entscheidung im Sinne des sportlichen Wettbewerbs als positiv.

Nachholtermine stehen noch nicht fest

Ein Nachholtermin für die Partie zwischen dem MSV und dem HFC steht wie auch für das Heimspiel der Duisburger gegen Saarbrücken noch nicht fest. Die Neuterminierungen sollen in der kommenden Woche im Rahmen der zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 13 bis 16 erfolgen.

Das Spiel des MSV Duisburg bei der SpVgg Unterhaching am nächsten Mittwoch, 21. Oktober (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport), kann nach aktuellem Stand ausgetragen werden.

[jb]