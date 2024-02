Zweites Spanien-Spiel live auf DAZN und DF1

Nach dem sensationellen 3:2-Sieg im ersten Länderspiel des Jahres gegen den zweimaligen Welt- und siebenmaligen Europameister Spanien steht für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft heute um 18:30 Uhr in der Buderus Arena in Wetzlar das zweite Aufeinandertreffen mit den Iberern an.

"Wir sind sehr stolz auf unseren Sieg im ersten Spiel gegen Spanien, haben nun aber auch den Anspruch an uns selbst, an diese großartige Leistung im zweiten Aufeinandertreffen anzuknüpfen", sagt Cheftrainer Marcel Loosveld. "Wir haben gezeigt, dass wir mit einem Weltklasseteam wie Spanien mithalten können. Als Weltranglistenzweiter und Rekordeuropameister sind die Spanier aber trotzdem nach wie vor der klare Favorit, der alles daransetzen wird, uns im zweiten Spiel zu besiegen. Darauf müssen wir uns einstellen und werden den Kampf voll annehmen."

Live und kostenfrei zu sehen ist die heutige Partie gegen Spanien beim Streamingdienst DAZN. Durch das neue Free-Angebot von DAZN ist lediglich die Erstellung eines Accounts auf der Plattform notwendig, jedoch nicht die Buchung eines zusätzlichen, kostenpflichtigen Pakets. Das Futsal-Länderspiel kann hier über DAZN verfolgt werden und wird zusätzlich im linearen TV vom Sender DF1 sowie per Livestream übertragen.

Auch auf dem Twitch-Kanal des DFB wird das Spiel zu sehen sein. Alle Zuschauer*innen außerhalb der DACH-Region können die Partie auf dem englischsprachigen YouTube-Kanal des DFB verfolgen.

Weitere Informationen und Inhalte rund um die Futsal-Nationalmannschaft sowie die Futsal-Bundesliga finden sich auf DFB.de und dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.