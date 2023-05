Zweites Duell mit den Niederlanden

Am Donnerstag starteten die U 15-Junioren mit einem 3:0 (2:0) in Assen gegen Gastgeber Niederlande in ihr Länderspieljahr, heute (ab 13 Uhr) soll an gleicher Stelle der zweite Erfolg gegen "Jong Oranje" folgen.

Das ist die deutsche Startelf: 1 Ruland - 2 Gerner, 3 Holzwarth, 4 Schuster, 6 Pavlic (K), 8 Knoll, 14 Sakar, 16 Keller, 19 Afanou, 20 Nguefack, 21 Mensah.

"Wir haben die beiden Tage genutzt, um das Spiel am Samstag ebenfalls zu gewinnen", sagt DFB-Trainer Marc-Patrick Meister.