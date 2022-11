Zweiter WM-Einsatz: Siebert leitet Ghana gegen Uruguay

Der deutsche FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin wird bei der Weltmeisterschaft in Katar für seine gute Premierenleistung belohnt. Der 38-Jährige leitet gemeinsam mit seinen Assistenten Rafael Foltyn (Wiesbaden) und Jan Seidel (Oberkrämer) am Freitag (ab 16 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) das Spiel der Gruppe H zwischen Ghana und Uruguay. Gespielt wird im Al-Janoub-Stadion in Al-Wakrah, auch das VAR-Team mit Bastian Dankert (Rostock) kommt dabei erneut zum Einsatz.

Siebert hatte beim australischen Sieg gegen Tunesien (1:0) am Samstag ebenfalls in Al-Wakrah ein gelungenes WM-Debüt gegeben.

Das parallele Spiel Südkorea gegen Portugal wird am Freitag der Argentinier Facundo Tello pfeifen, der Amerikaner Ismail Elfath ist für das dritte Gruppenspiel des Rekordweltmeisters Brasilien gegen Kamerun angesetzt. Fernando Rapallini aus Argentinien leitet das Spiel der Schweizer gegen Serbien.