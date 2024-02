Zweiter Test: U 17-Juniorinnen gegen Italien

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft der Frauen bestreitet am Dienstag ihr zweites Testspiel binnen weniger Tage. In Pisa trifft die deutsche Auswahl auf Italien (ab 12 Uhr).

Das Team von Sabine Loderer absolviert derzeit einen neuntätigen Lehrgang, der der Vorbereitung auf die kommenden EM-Qualifikation im März dient. Am 19. Februar hatte man sich in Frankfurt getroffen, drei Tage später ging es nach Pisa/Italien. Den ersten Test absolvierte die deutsche Auswahl am Samstag, Gegner war die U 17-Mannschaft der Schweiz. Trotz einer Vielzahl stark herausgespielter Chancen spielte das DFB-Team 1:1.

"Wir wollen es besser zu Ende spielen"

"Gegen Italien wollen wir es in Sachen Chancenverwertung besser zu Ende spielen. Wir erwarten einen Gegner, der taktisch anders eingestellt ist als die Schweiz", gibt Trainerin Sabine Loderer einen Ausblick auf die Kontrahentinnen des zweiten Testspiels.