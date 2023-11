Zweiter Test: U 16 gegen Dänemark

Für die deutschen U 16-Juniorinnen steht heute (ab 12 Uhr) zum Abschluss des Lehrgangs in Sønderborg das zweite Testspiel gegen den dänischen Nachwuchs an. Das erste Aufeinandertreffen hatte das DFB-Team von Trainerin Melanie Behringer am Mittwoch überzeugend mit 6:0 (1:0) gewonnen. Die neue Cheftrainerin hatte für den ersten Länderspiellehrgang der Saison Ende Oktober ihren 24-köpfigen Kader berufen.

Die nächsten Länderspiele kommen erst im neuen Jahr auf die Mannschaft zu, dann nimmt die DFB-Auswahl vom 28. Januar bis 7. Februar 2024 an einem Turnier in Portugal teil. Dort warten drei Partien gegen bislang noch nicht bekannte Gegner.