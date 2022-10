Zweiter Test in Polen: "Unsere Ideen durchbringen"

Wiedersehen macht Freude - erst recht, wenn man das erste Länderspiel gewonnen hat. Nach dem 3:0 in Brzeg am Samstag treffen die deutschen U 16-Junioren und Polen heute (ab 18 Uhr) in Oppeln erneut aufeinander.

"Beide Teams werden im Vergleich zum ersten Spiel mit komplett anderen Mannschaften starten", verrät DFB-Trainer Michael Prus vor der Revanche. "Wir werden uns wieder gut vorbereiten, aber wir wollen auch unsere eigenen Ideen durchbringen. Das kann mit der neuen Mannschaft wie im ersten Spiel durchaus Zeit erfordern, dennoch wollen wir natürlich auch das zweite Spiel für uns entscheiden."

Nachdem zuletzt bei den beiden Sieg gegen Österreich unterschiedliche Spieler in den Kader berufen worden waren, wird sich das Trainerteam nach den Partien in Polen auf einen gewissen Kreis an Spielern festlegen. Dann nimmt die U 16 zum Jahresabschluss vom 10. bis 28. November an einem Vier-Länder-Turnier mit Gastgeber Spanien, Wales und den USA teil.

[dfb]