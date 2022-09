Zweiter Sieg: U 20 gewinnt Test in Rumänien

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutschen U 20-Junioren haben auch die zweite Partie in der neuen Länderspielsaison gewonnen. Im rumänischen Arad bezwang das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf die Gastgeber vor 3700 Zuschauer*innen mit 1:0 (0:0). Bereits am Freitag hatte die DFB-Auswahl in Unterhaching ein spätes 2:1 gegen Polen gefeiert. Einziger Torschütze in einer einseitigen Partie war Robert Wagner in der 73. Minute.

Der zweite Test für die deutsche Mannschaft erinnerte trotz des Wechsels der kompletten Startelf stark an den Auftritt gegen Polen: Deutschland war dominant und erspielte sich massenhaft Chancen, konnte jedoch lange keine davon verwerten. Erst Wagner gelang spät der erlösende Siegtreffer.

Wolf: "Ein extrem dominantes Spiel"

"Es war über 83 Minuten ein extrem dominantes Spiel von uns", sagt Wolf. "In der ein oder anderen Situation hat uns vielleicht die letzte Konsequenz und sicher auch das Quäntchen Glück gefehlt. Nichtsdestotrotz ist der Sieg hochverdient, es war ein wirklich gutes Spiel."

Das DFB-Team zeigte nach einer kurzen Aufwärmphase, dass die vielen Wechsel keinen Qualitätsverlust bedeuteten und tauchte fast im Minutentakt vor dem rumänischen Tor auf. Immer wieder scheiterten die DFB-Junioren jedoch am glänzend aufgelegten rumänischen Keeper oder setzten den Ball am Kasten vorbei. So vergaben vor allem der äußerst aktive Kerim Calhanoglu (37., 47., 62.), unter anderem mit einem tollen Heber auf die Latte (28.), und Jens Castrop (32., 37.) reihenweise gute Möglichkeiten.

Torwart Noll kurz vor Schluss hellwach

Weil aber Wagner in der 73. Minute die Abseitsfalle aushebeln konnte und auch Torwart Nahuel Noll bis zum Ende aufmerksam war und eine tolle Parade zeigte (86.), kam die deutsche Auswahl letztlich doch zum hochverdienten Sieg.

"Alle Spieler haben sich im Profibereich etabliert", zieht Wolf ein Fazit über die Maßnahme. "Von der Entwicklung her sind sie wirklich weit und wir sind sehr schnell zusammengewachsen. Wir haben bei dieser Maßnahme zweimal vor toller Kulisse gespielt und dabei zwei Siege eingefahren. Auch wenn es Freundschaftsspiele sind, wollen wir gewinnen. Insgesamt sind wir hochzufrieden."

Die nächsten Länderspiele für das Wolf-Team stehen im Rahmen der Novembermaßnahme an. Gegner werden dann die Tschechische Republik am 16. November, Norwegen am 19. November und Portugal am 22. November sein.

[dfb]