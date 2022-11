Zweiter Sieg: U 19 schlägt Malta 7:0

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel beim Vorbereitungsturnier auf Malta gewonnen. Nach dem 3:0 (1:0) zum Auftakt gegen Polen am Mittwoch, gelang der Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier im Centenary Stadion in Ta'Qali gegen den Gastgeber ein klares 7:0 (3:0) und blieb damit auch im zweiten Spiel ohne Gegentor. Zum Abschluss spielt das DFB-Team am Dienstag (ab 18 Uhr) gegen Portugal um den möglichen Turniersieg.

Streichsbier schickte im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Polen eine nahezu komplett veränderte Startelf aufs Feld, einzig Kapitän Linus Gechter und Joshua Quarshie durften erneut von Beginn an ran. Das DFB-Team ging von Beginn an engagiert zu Werke, störte die maltesische Auswahl früh im Spielaufbau und übernahm die Spielkontrolle. Stefano Marino vom Karlsruher SC (13.) leitete mit seinem Treffer aus kurzer Distanz den Sieg bereits früh ein. Nicolo Tresoldi (28.) erhöhte auf 2:0, ehe Mika Baur (45.+2) per Freistoß die 3:0-Pausenführung erzielte.

Klar überlegene DFB-Auswahl

Im zweiten Durchgang waren die Gastgeber zunächst etwas mutiger und erarbeiteten sich nun ebenfalls Möglichkeiten, das DFB-Team war aber weiterhin die klar bessere Mannschaft. Besonders das Umschaltspiel funktionierte gut und so verwertete Niklas Niehoff (62.) von Holstein Kiel eine Hereingabe per Kopf zum 4:0.

Die Gegenwehr der Gastgeber war nun gebrochen: Brajan Gruda eroberte sich an der gegnerischen Grundlinie den Ball, legte quer auf Mika Baur (72.), der aus gut elf Metern das 5:0 erzielte. Schalkes Keke Topp (85.) schraubte das Ergebnis mit einem noch abgefälschten Schuss weiter in die Höhe, Gruda (90.+1), der auch gegen Polen getroffen hatte, erzielte schließlich mit einem flachen Schuss aus der Distanz den 7:0-Endstand.

Die Begegnung war aufgrund der Wetterbedingungen am Vormittag auf 16.30 Uhr verlegt worden und fand auf Kunstrasen statt.

[dfb]