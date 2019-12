Zweiter gegen Dritter: FCB empfängt Mainz

Mit einem Sieg den guten Saisonstart fortsetzen und Druck auf Tabellenführer TSG Hoffenheim ausüben: Mit diesem Ziel gehen der zweitplatzierte FC Bayern München und der Tabellendritte 1. FSV Mainz 05 in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga in das direkte Duell am heutigen Samstag (ab 11 Uhr). Beide Teams liegen nur einen Zähler hinter der Spitze. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonauftakt: Für die U 17-Teams des FC Bayern München und des 1. FSV Mainz 05 steht in der Staffel Süd/Südwest nach dem 10. Spieltag die identische Ausbeute von acht Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage zu Buche. Der Rückstand auf Tabellenführer TSG Hoffenheim beträgt jeweils nur einen Punkt. Die Münchner blieben in den Partien beim SV Wehen Wiesbaden (0:3) und bei der TSG Hoffenheim (0:0) zwischenzeitlich zweimal hintereinander ohne die volle Punktausbeute. Das 3:0 am zurückliegenden Spieltag bei den Stuttgarter Kickers war bereits der sechste Sieg in Folge. Die Mainzer kassierten ihre einzige Niederlage am 2. Spieltag bei der TSG Hoffenheim (0:3). Eine Serie von sechs Siegen hintereinander wurde Anfang Oktober durch ein 3:3 beim FC Augsburg gestoppt. Gegen den SV Darmstadt 98 (3:0) gelang den Mainzern am zurückliegenden Wochenende aber wieder die volle Punktausbeute.

Die Trainer: Seit der vergangenen Saison steht ein Weltmeister in der B-Junioren-Bundesliga an der Seitenlinie. Miroslav Klose übernahm im Juli 2018 die U 17 des FC Bayern München. Für den Rekordtorschützen der deutschen Nationalmannschaft (71 Treffer in 137 Länderspielen) ist es die erste Station als hauptverantwortlicher Trainer. Zuvor absolvierte der ehemalige Bundesligaprofi (121 Treffer in 307 Spielen für den 1. FC Kaiserslautern, den SV Werder Bremen und den FC Bayern München) ab November 2016 ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm bei der A-Nationalmannschaft und im Juniorenbereich des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die U 17 des FCB führte Klose in der Vorsaison auf Anhieb zum Staffelsieg. Im Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft war aber gegen den späteren Titelträger 1. FC Köln Endstation (0:1 und 0:4). Sören Hartung ist beim 1. FSV Mainz 05 im dritten Jahr als U 17-Trainer tätig. Bei den Rheinhessen steht der 35-Jährige allerdings schon seit 2008 unter Vertrag. Seitdem arbeitete er sich von der U 13 an hoch und war zwischenzeitlich bei den A-Junioren jeweils Assistent der späteren Cheftrainer Thomas Tuchel und Sandro Schwarz. Außerdem war Hartung auch schon Co-Trainer von Martin Schmidt (jetzt FC Augsburg) bei den Profis. Hauptverantwortlich betreute er bislang die Altersklassen von der U 15 bis U 17.

Die Torjäger: Nicht nur nach Punkten in der Tabelle, auch bei den besten Torschützen bewegen sich der FC Bayern München und der 1. FSV Mainz 05 auf Augenhöhe. Nemanja Motika ist mit sechs Saisontoren der beste FCB-Torschütze, für den FSV hat Marlon Roos Trujillo bislang ebenfalls sechsmal getroffen. Staffelweit bedeutet das für das Duo gemeinsam mit Turan Calhanoglu und Armindo Sieb (beide TSG Hoffenheim) den dritten Platz in der Torschützenliste. Nur Nick Breitenbüchler (TSG Hoffenheim, neun Tore) und Daniel Hausmann (SpVgg Unterhaching, acht) waren erfolgreicher. Bei der Gesamtzahl der Tore liegen die Münchner (25 Treffer) knapp vor den Mainzern (21).

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga standen sich die U 17-Teams des FC Bayern München und des 1. FSV Mainz 05 bereits in 22 Ligaduellen gegenüber. Die Bilanz spricht mit 14 Siegen, vier Remis und nur vier Niederlagen klar für den FC Bayern. In der jüngeren Vergangenheit taten sich die Münchner allerdings schwer. Von den vergangenen fünf Duellen konnte der FC Bayern nur eines für sich entscheiden. Im bislang letzten Aufeinandertreffen sicherten David Halbich (mittlerweile U 19), Nemanja Motika und Torben Rhein (2, jetzt U 19) den Münchnern einen 4:2-Erfolg.

Die Stimmen: Trotz des jüngsten 3:0 bei den Stuttgarter Kickers hat FCB-Trainer Miroslav Klose mit Blick auf die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 Verbesserungspotenzial gesehen. "Zu Beginn sind wir nur schwer in die Partie gekommen und hatten etwas Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. In der zweiten Halbzeit haben wir dann wenig zugelassen, aber hätten noch das ein oder andere Tor nachlegen müssen", so Klose. Der Mainzer Trainer Sören Hartung freut sich auf das Spitzenspiel gegen die Münchner. "Fußballerisch und von der Konzentration wird uns gegen den FC Bayern alles abverlangt werden", so der 35-Jährige im Gespräch mit DFB.de. "Die Spieler können auf höchstem Niveau den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen."

