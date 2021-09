Zweite Pokalrunde zeitgenau angesetzt

Der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) hat die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau angesetzt. Die Partie des FC Bayern München, aktueller Meister der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, bei der SV Elversberg aus der 2. Frauen-Bundesliga ist für Samstag, 25. September (ab 17.30 Uhr), angesetzt. Vorjahressieger VfL Wolfsburg trifft zum Abschluss der zweite Runde am Montag, 27. September (ab 18.30 Uhr), auf den MSV Duisburg. Sky überträgt die Partie der Wölfinnen live ab 18.15 Uhr.

Den Auftakt bilden die Partien des Hamburger SV gegen den FSV Gütersloh und der SpVgg Germania Ebing gegen den SC Freiburg am Samstag, 25. September, um 14 Uhr. Am Sonntag, 25. September, werden gleich zehn Partien ausgespielt, fünf davon um 14 Uhr. Darunter sind die Duelle der SGS Essen beim Bundesliga-Absteiger SV Meppen und von Bayer Leverkusen bei RB Leipzig.

Das Achtelfinale findet am 30. und 31. Oktober statt. Das Viertelfinale wartet dann am 1. und 2. März 2022, gefolgt vom Halbfinale am 17. und 18. April 2022. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Sky überträgt ein Topspiel jeder Hauptrunde und damit insgesamt sechs Begegnungen - einschließlich des Endspiels in Köln.

Hier gibt es die 2. Runde im Überblick.

[dfb]