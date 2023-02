Zweite Absage in Folge: Potsdam gegen Bremen abgesetzt

Erneute Absage für Turbine Potsdam: Die für Freitagabend (ab 19.15 Uhr) vorgesehene Partie des 12. Spieltags in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen dem Tabellenletzten 1. FFC Turbine Potsdam und dem Vorletzten SV Werder Bremen wird abgesetzt. Der Rasen im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam ist nach heutiger Beurteilung durch die Sportplatzkommission nach wie vor unbespielbar. Der neue Termin wird nach Rücksprache mit den beiden Vereinen schnellstmöglich bekanntgegeben.

Bereits am vergangenen Wochenende war die Begegnung zwischen Turbine Potsdam und dem FC Bayern München kurzfristig abgesagt worden. Diese Begegnung wird am 25. Februar (ab 13 Uhr) nachgeholt. Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet am Wochenende mit dem 12. Spieltag in die Rückrunde.