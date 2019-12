Zweikampf: Den Körper richtig einsetzen

Körperbetont, aber fair geführte Zweikämpfe ermöglichen den Spielern häufig, sich gegen einen Gegenspieler durchzusetzen und in Ballbesitz zu gelangen bzw. diesen zu behaupten. Dabei gilt es jedoch, einige wichtige Prinzipien zu beachten, damit der Schiedsrichter nicht auf Foul entscheidet. Die Spieler müssen sich im Kampf um den Ball nebeneinander befinden, und die Spieler setzen ihre Körper mit angelegten Armen so ein, dass mit einem kurzen Rempeln ein Körperkontakt entsteht.

Wir haben eine Komplexspielform aus einer Fußballtraining Kartothek aufgegriffen und an diesem Beispiel einmal im Detail erläutert, wie der Trainer coachen muss, um zu erreichen, dass seine Spieler eine körperbetonte Spielweise verinnerlichen. So sollen die Trainer erkennen, wie sie eine Spielform von einer Trainingskarte auf den Platz übertragen können. Die genannten Prinzipien für das Coaching lassen sich dabei bei allen Fußballtraining Kartotheken zur Anwendung bringen, die für Trainer so eine wertvolle Trainingshilfe darstellen.

Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Vereinsmitarbeiter, Lehrer. Egal, wie man mit dem Fußball in Berührung kommt – die Serviceportale "Training und Service" auf DFB.de und auf FUSSBALL.DE bieten die passenden Tipps und Informationen. Je nach Altersklasse oder Aufgabe im Amateurverein sind die Inhalte zielgruppenspezifisch zugeschnitten. Und nahezu täglich kommen neue Artikel hinzu.

[phi]