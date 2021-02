Zwei weitere Spielabsagen in der 3. Liga

Schnee, Eis und die anhaltenden Minustemperaturen setzen der 3. Liga weiterhin zu. Nach der Partie zwischen dem FC Viktoria Köln und dem SV Meppen sind auch die Begegnungen SC Verl gegen FC Ingolstadt und Hallescher FC gegen MSV Duisburg abgesagt worden. Beide Partien waren im Rahmen des 24. Spieltags für Samstag angesetzt gewesen. Sowohl in Verl als auch in Halle haben die heutigen Begehungen der DFB-Platzkommission ergeben, dass die Rasenplätze nicht bespielbar sind. Alle beteiligten Klubs wurden über die Entscheidung informiert.

Für den SC Verl ist auch die Benteler-Arena in Paderborn als gemeldete Ausweichspielstätte nicht nutzbar, dort ist das Spielfeld ebenfalls unbespielbar. Am vergangenen Sonntag war in der Beneteler-Arena bereits das Heimspiel des SC Paderborn gegen den 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga witterungsbedingt ausgefallen.

Nachholtermine für die drei abgesagten Partien des 24. Spieltags in der 3. Liga stehen noch nicht fest.

[jb]