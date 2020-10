Sieht eine Rote Karte in der Bayernliga: Regensburgs Lizenzspieler Nandzik

Zwei Spiele Sperre für Regensburgs Nandzik

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Lizenzspieler Alexander Nandzik vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Bayernliga Süd belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Nandzik war in der 86. Minute des Spiels der zweiten Regensburger Mannschaft in der Bayernliga Süd gegen die TSG 1861 Nördlingen am 18. Oktober 2020 von Schiedsrichter Vinzenz Pfister des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

