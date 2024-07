Zwei Spiele Sperre für Ingolstädterin Ebert

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Spielerin Lisa Ebert vom Frauen-Zweitbundesligisten FC Ingolstadt 04 in mündlicher Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Grund war ein Vorfall in der Nachspielzeit des Frauen-Zweitligaspiels beim VfL Wolfsburg II am 19. Mai 2024.