Hat in Nürnberg Rot gesehen: Franziska Hilmer von SV Henstedt-Ulzburg

Zwei Spiele Sperre für Henstedt-Ulzburgs Franziska Hilmer

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Franziska Hilmer vom Frauen-Zweitligisten SV Henstedt-Ulzburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Hilmer war in der 80. Minute des Frauen-Zweitligaspiels beim 1. FC Nürnberg am 14. November 2021 von Schiedsrichterin Karoline Wacker (Marbach am Neckar) des Feldes verwiesen worden.

