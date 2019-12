Zwei Spiele Sperre für Freiburgs Megroz

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Naomi Megroz vom Frauen-Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins beziehungsweise dessen Tochtergesellschaft gesperrt.

Megroz war in der Nachspielzeit des Frauen-Bundesligaspiels beim FC Bayern München am 6. Dezember 2019 von Schiedsrichterin Karoline Wacker (Marbach am Neckar) des Feldes verwiesen worden.

Die Spielerin beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

