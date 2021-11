Zwei Spiele des FC Ingolstadt neu terminiert

Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die beiden Partien des FC Ingolstadt in der 2. Frauen-Bundesliga, die nach positiven Covid-Testungen aufgrund von § 14 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung abgesetzt worden waren, neu terminiert.

Betroffen sind das Heimspiel der Ingolstädterinnen gegen RB Leipzig vom 9. Spieltag sowie die Auswärtspartie gegen den MSV Duisburg vom 10. Spieltag. Die ursprünglich für den 14. und 20. November angesetzten Begegnungen finden nun im Dezember und Februar statt: Am 15. Dezember (ab 15 Uhr) trifft der FC Ingolstadt auf RB Leipzig. Nach der Winterpause empfängt der MSV Duisburg die Schanzerinnen am 13. Februar 2022 (ab 11 Uhr) in der Schauinsland-Reisen-Arena.