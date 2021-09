Zwei Spiele der Frauen-Bundesliga verlegt

Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat zwei Partien der FLYERALARM Frauen-Bundesliga verlegt. Die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt vom 4. Spieltag wird nicht am 3. Oktober, sondern bereits am 2. Oktober (ab 16 Uhr) ausgetragen. Die Neuterminierung ist aufgrund des Auftaktspiels der TSG in der Gruppenphase der Women's Champions League am 5. Oktober (ab 18.45 Uhr) gegen HB Köge aus Dänemark nötig geworden.

Außerdem ist beim Duell vom 5. Spieltag zwischen Meister FC Bayern München und der TSG Hoffenheim am 9. Oktober die Anstoßzeit von 13 auf 17.55 Uhr verlegt worden, da die ARD das Topspiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga dann live zeigt.