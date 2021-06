Zwei Pokalspiele Sperre für Wolfsburgs Almuth Schult

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Almuth Schult vom Frauen-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pokalspiele ihres Vereins auf Landesebene gesperrt, längstens jedoch für zwei Pokalspiele auf Landesebene. Eine noch nicht verbüßte Sperre für DFB-Pokalspiele endet in jedem Fall mit Ablauf der Saison 2022/2023, also zum 30. Juni 2023.

Schult war in der Verlängerung (96. Minute) des DFB-Pokalfinales der Frauen gegen Eintracht Frankfurt am 30. Mai 2021 in Köln von Schiedsrichterin Mirka Derlin (Bad Schwartau) des Feldes verwiesen worden.