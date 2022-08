Zwei Pokalspiele Sperre für St. Paulis Saliakas

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Manolis Saliakas vom Zweitligisten FC St. Pauli im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pokalspiele seines Vereins gesperrt.

Saliakas war in der 76. Minute des DFB-Pokalspiels beim SV Straelen am 30. Juli 2022 in Duisburg von Schiedsrichter Tom Bauer (Mainz) des Feldes verwiesen worden.

[dfb]