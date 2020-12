Zwei Nachholspiele in der 3. Liga terminiert

Der DFB hat die beiden Nachholspiele SV Meppen gegen Türkgücü München und VfB Lübeck gegen den SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Die Partie des Aufsteigers aus München in Meppen wird dabei auf ausdrücklichen Wunsch der beiden Vereine am Mittwoch, 23. Dezember, ausgetragen. Anpfiff ist bereits um 17 Uhr. Die Begegnung zwischen Lübeck und Mannheim findet in Abstimmung mit den Klubs im neuen Jahr statt. Anstoß ist am Mittwoch, 13. Januar 2021, um 19 Uhr. Beide Nachholspiele sind live bei MagentaSport zu sehen.

Noch offen sind die Nachholtermine für die drei abgesagten Spiele des FSV Zwickau. Dabei handelt es sich um die Partien beim SC Verl, beim FC Bayern München II und zu Hause gegen den FC Ingolstadt.