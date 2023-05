Meisterehrung vorbereitet: Zwei Delegationen in zwei Stadien vor Ort

Zwei Meisterpokale: So laufen die Ehrungen in der 3. Liga

Die Planungen für die Meisterehrung in der 3. Liga sind in vollem Gange. Während sich mit dem VfL Osnabrück (67 Punkte), SV Wehen Wiesbaden (67), 1. FC Saarbrücken (66) und Dynamo Dresden (66) noch vier Klubs ein Fernduell um den zweiten Direktaufstiegsplatz und die Relegationsteilnahme liefern, kommen für den Titel nur noch die als Aufsteiger bereits feststehende SV Elversberg (71 Punkte) und der SC Freiburg II (70) in Frage. Der Sprung in die 2. Bundesliga ist den Freiburgern dabei als zweite Mannschaft eines Bundesligisten nicht möglich.

Die Entscheidung fällt am Samstag ab 13.30 Uhr. Elversberg gastiert am letzten Spieltag beim FC Ingolstadt, Freiburg II empfängt den SV Meppen. An beiden Standorten werden jeweils ein Meisterpokal, eine Meisterbühne und eine Ehrungsdelegation des DFB bereit stehen.

Spieler, Trainer und Torschützenkönig der Saison werden ausgezeichnet

Verteidigt die SV Elversberg die Tabellenführung, werden der zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und Tom Eilers als Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga nach Abpfiff die Meisterehrung in Ingolstadt vornehmen. In Freiburg würden der 1. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann sowie Manuel Hartmann (Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG) diese Aufgabe übernehmen und den Pokal überreichen.

Ebenfalls geehrt werden am Samstag der Spieler und Trainer der Saison. Beide Trophäen, das steht fest, gehen an die SV Elversberg - in Person von Coach Horst Steffen und Stürmer Nick Woltemade. Sie werden unmittelbar nach dem Spiel ausgezeichnet.

Im Rennen um die kicker-Torjägerkanone liegt Ahmet Arslan von der SG Dynamo Dresden klar vorne. Der 29-Jährige hat 23 Treffer auf dem Konto und führt vor dem 38. Spieltag, an dem die Dresdner den VfB Oldenburg zu Gast haben, mit fünf Toren vor Osnabrücks Ba-Muaka Simakala (18). Geplant ist, dass die Torjägerkanone ebenfalls direkt nach Abpfiff am Samstag im Stadion überreicht wird.

[jb]