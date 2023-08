Zwei BVB-Talente erhalten goldene Fritz-Walter-Medaille

Hinter beiden liegen große Turniere mit deutschen Nationalmannschaften, nun werden sie für ihre Leistungen in der Saison 2022/2023 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet: Youssoufa Moukoko, Jahrgang 2004, spielte bei der WM in Katar auf der ganz großen Bühne und lief auch bei der U 21-EM in Rumänien und Georgien auf. Paris Brunner, 2006 geboren, führte die deutsche U 17-Nationalmannschaft mit vier Toren zum Titel bei der EM in Ungarn und wurde zum besten Spieler des Turniers gekürt.

Die Fritz-Walter-Medaille ist die höchste Nachwuchsauszeichnung des deutschen Fußballs. Neben Youssoufa Moukoko und Paris Brunner, die beide für Borussia Dortmund aktiv sind, wurden Brajan Gruda (Silber, U 19, 1. FSV Mainz 05), Umut Tohumcu (Bronze, U 19, TSG Hoffenheim), Noah Darvich (Silber, U 17, FC Barcelona) und Assan Ouedraogo (Bronze, U 17, FC Schalke 04) vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geehrt.

"Alle haben Trainer überzeugt und Mitspieler besser gemacht"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, sagt: "Alle sechs Jungs haben uns imponiert, sie haben ihre Trainer überzeugt und, am wichtigsten, ihre Mitspieler besser gemacht. Für alle gilt: Sie haben entscheidend zum Erfolg ihrer Teams beigetragen. Unsere Hoffnung ist, dass sich alle Spieler im Profifußball etablieren, so wie es vielen ihrer Vorgänger gelungen ist. Dass sie das Potenzial dafür haben, haben sie mit ihren Leistungen eindrucksvoll bewiesen. Youssoufa zum Beispiel ist auf einem guten Weg, sich in einer deutschen Topmannschaft dauerhaft zu etablieren. Paris hat in der Youth League und bei der U 17-EM gezeigt, dass er in großen Spielen den Unterschied machen kann."

Brajan Gruda feierte im Januar 2023 sein Bundesligadebüt bei Mainz 05. Der Außenbahnspieler führte die U 19 der Rheinhessen mit 13 Scorerpunkten in elf Spielen zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, in der die Mainzer schließlich triumphierten. Auch Umut Tohumcu, Kapitän der deutschen U 19-Nationalmannschaft, gelang in der vergangenen Saison der Durchbruch. Der zentrale Mittelfeldspieler brachte es auf acht Bundesligaeinsätze für die TSG Hoffenheim.

Noah Darvich und Assan Ouedraogo waren – neben Paris Brunner – wichtige Bestandteile der U 17-Europameistermannschaft von DFB-Trainer Christian Wück. Darvich führte das Team als Kapitän aufs Feld und steuerte sechs Scorerpunkte in sechs Spielen bei. Der Schalker Ouedraogo bestach in Ungarn als unermüdlicher Mittelfeldmotor. Am ersten Spieltag feierte er sein Debüt in der 2. Bundesliga.

Die Gewinner der Fritz-Walter-Medaille

U 19, Jahrgang 2004:

GOLD: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

SILBER: Brajan Gruda (1. FSV Mainz 05)

BRONZE: Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim)

U 17, Jahrgang 2006:

GOLD: Paris Brunner (Borussia Dortmund)

SILBER: Noah Darvich (FC Barcelona)

BRONZE: Assan Ouedraogo (FC Schalke 04)

[jf]