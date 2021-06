Zwei Bielefelder Spiele neu angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat zwei Partien von Arminia Bielefeld in der 2. Frauen-Bundesliga Nord neu angesetzt. Betroffen sind die Spiele gegen den VfL Wolfsburg II am 9. Juni (ab 18 Uhr) und beim 1. FFC Turbine Potsdam II am 13. Juni (ab 14 Uhr).

Aufgrund eines positiven Covid-19-Tests bei Arminia Bielefeld waren die beiden Begegnungen abgesetzt worden. Vorausgegangen war die Bestätigung, dass sich bis auf vier Spielerinnen der gesamte Arminia-Kader in einer vom zuständigen Gesundheitsamt verordneten 14-tägigen häuslichen Quarantäne befindet. Die Absage der beiden Begegnungen war auf formellen Antrag von Arminia Bielefeld erfolgt.

Da die Bielefelder Spielerinnen bis einschließlich 3. Juni in häuslicher Quarantäne sind, wird die Saison der 2. Frauen-Bundesliga Nord über das eigentlich geplante Saisonende am 6. Juni 2021 hinausgehen.