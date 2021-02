Zwei Amateurteams setzen Siegesserie fort

Der SV Meppen und der FC Wacker Trailsdorf gehören zum erweiterten Favoritenkreis des DFB-ePokal powered by ERGO. Das ist nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Leistungen beider Vereine beim Finaltag der Qualifier auf der PlayStation der Fall. Dabei setzten sich die Teams gegen starke Gegner durch: Die Meppener gewannen gegen den FC Carl Zeiss Jena, der FC Wacker Trailsdorf besiegte die Allround Beaster.

Durch die Kooperation mit der eSports-Organisation Team Vertex sichert sich der FC Wacker Trailsdorf die Dienste der talentierten FIFA-Spieler "KKoray34", "Pazzo", "AttacK", "Erdiplayz" und "MRZPLAYZ". Bereits im Qualifierturnier Süd überzeugte der FC Wacker Trailsdorf: Sie gewannen nicht nur jede ihrer Begegnungen, sie blieben auch in jedem Einzelspiel ungeschlagen.

Diese starken Leistungen bestätigten die Trailsdorfer nun auch beim Finaltag der Qualifier gegen die Allround Beaster, die bereits durch klare Siege im West-Qualifier auf sich aufmerksam machten. Dementsprechend akribisch war die Vorbereitung des FC Wacker Trailsdorf auf das Matchup: "Nachdem wir erfahren haben, wer das Team Allround Beaster vertritt, wussten wir, es wird nicht leicht. Durch die VBL Open und die BFV eLandesliga sind unsere Spieler fit im 90er-Modus und kennen ihre Stärken", so Team Vertex-Teammanager Andy Eger.

Duell auf Augenhöhe

Die Spieler der Allround Beaster, "Alikadabra10", "Maik12321" und "Zanti00", sind ihrerseits begabte Zocker und sichern sich wöchentlich Top 200 und Elite 1-Platzierungen in der Weekend League. Dementsprechend ergab sich im Aufeinandertreffen mit dem FC Wacker Trailsdorf ein Duell auf Augenhöhe. Im ersten Einzelspiel trat Team Vertex-Akteur "Kkoray34" für die Trailsdorfer an und sicherte seinem Team ein knappes 3:2. Das zweite Einzelspiel wurde im Rahmen der Konferenzschaltung des Finaltag der Qualifier auf dem offiziellen DFB-eFootball Twitch-Kanal übertragen und war bis zum Abpfiff spannend.

Die Begegnung zwischen "Pazzo" und "Maik12321" lieferte nicht nur spielerisches Top-Niveau, sondern auch großes Drama. Denn erst in der 88. Minute gelang dem Trailsdorfer "Pazzo" der Treffer zum 2:2, womit er das Golden-Goal-Spiel forcierte. Hier tasteten sich beide Spieler zunächst vorsichtig ab, bevor "Pazzo" durch einen sauber ausgespielten Angriff den Treffer zum 3:2 erzielte und damit den Einzug in die Hauptrunde perfekt machte. Teammanager Eger haderte im Anschluss mit der Chancenwertung seiner Spieler: "In beiden Partien spielten wir besser als die Allround Beaster, allerdings wurden die Chancen nicht gut ausgespielt. So blieben die Gegner immer im Spiel und wir mussten ins Golden Goal."

Das Meppener Märchen geht weiter

Der SV Meppen überzeugte bereits beim Club Qualifier mit hochklassigen und spannenden Partien. Die unerwarteten Erfolge gegen den FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen machten die Meppener zum Überraschungsteam des DFB-ePokal und sorgten bereits für viel Wirbel. Nun trafen sie beim Finaltag der Qualifier mit dem FC Carl Zeiss Jena erneut auf ein starkes Team.

In Anbetracht des ambitionierten Gegners ruhten sich die Niedersachen nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit aus: "Uns war bewusst, dass wir mit dem FC Carl Zeiss Jena einen enorm starken Gegner zugelost bekommen haben. Wir haben schon in vielen Turnieren gegen die Jenenser gespielt und kennen ihr Spielsystem dadurch genau. Unser Coach Sebastian Müller hat unsere eSportler auf das Spiel eingestellt und damit die Grundlage für den Erfolg gesetzt. Wir haben täglich trainiert und waren stets auf unser Ziel fokussiert", beschrieb Niklas "SVM_Niklas" Albers, eSports-Verantwortlicher und FIFA-Spieler des SV Meppen, die Vorbereitung auf den Finaltag der Qualifier.

Bereits das erste Einzelspiel lieferte ein großes Spektakel für die zahlreichen Fans der Niedersachsen, die das Spiel live auf Twitch verfolgten. Nachdem es am Ende der regulären Spielzeit 2:2 stand, machte "NiklasKow" den Sieg für die Meppener im Golden Goal-Spiel klar. Im zweiten Einzelspiel setzte sich "Zertingo" mit 1:0 durch und sicherte dem SV Meppen so den Einzug in die Hauptrunde. Albers zeigte sich begeistert von der lokalen Unterstützung: "Mit dem SV Meppen haben wir einen Verein, der zu 100 Prozent hinter uns steht und uns auch eine 'Bühne' auf den Social Media-Accounts gibt. Durch die Posts des SV Meppen und auf unseren Social-Media-Accounts haben wir natürlich eine erhöhte Reichweite bekommen. In der vergangenen Woche wurde bereits ein Interview mit einem unserer Spieler in der Lokalzeitung veröffentlicht."

"Heiß auf kommende Spiele"

Nach den überzeugenden Leistungen im Qualifierturnier Süd und beim Finaltag der Qualifier freut sich Team Vertex-Teammanager Andy Eger auf die Herausforderungen in der Hauptrunde: "Wir sind sehr stolz auf unsere bisherigen Leistungen. In der Hauptrunde möchten wir nun den großen Klubs beweisen, dass wir um den Titel mitspielen. Mit unseren Topspielern, die auch international zu den Besten gehören, haben wir alle Chancen. Wir sind heiß auf die kommenden Spiele."

Albers zieht ein positives Fazit und gibt einen vorsichtig optimistischen Ausblick auf die Hauptrunde: "Es ist natürlich schön auf die Erfolge gegen den VfB Lübeck, Bayer 04 Leverkusen, den FC Schalke 04 und nun den FC Carl Zeiss Jena zurückzublicken. Dennoch schauen wir von Runde zu Runde und werden alles daransetzen, dass wir in der Hauptrunde für weitere Überraschungen sorgen werden."

In der Hauptrunde des DFB-ePokal werden die Topteams der Virtuellen Bundesliga Club Championship zu den erfolgreichen Qualifikanten stoßen und das Teilnehmerfeld komplettieren. Der Finaltag der Qualifier auf der XBOX, der ebenfalls sehr spannend war, wurde bereits am 12. Februar ausgetragen.

[dfb]