Zwei Achtelfinalpartien auf Februar verlegt

Spielverlegungen im DFB-Pokal der Frauen: Die Achtelfinalpartien zwischen Regionalligist Kickers Offenbach und dem Deutschen Meister FC Bayern München am Sonntag (21. Januar, ab 14 Uhr) sowie zwischen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt und SC Freiburg am Montag (22. Januar, ab 18.30 Uhr) sind aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen abgesagt worden.

Die Begegnung zwischen Frankfurt und Freiburg wird nun am Donnerstag, 8. Februar, um 18.30 Uhr (live auf Sky) im Stadion am Brentanobad stattfinden. In der Woche darauf, am Mittwoch, 14. Februar, um 19 Uhr, wird die Partie zwischen Offenbach und dem FC Bayern ausgetragen.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Alle Ticketkäufer*innen werden von den Vereinen zudem zeitnah per E-Mail gesondert informiert.