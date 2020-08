Zuschauer in Junioren-Bundesligen: Vereine entscheiden

Die Junioren-Bundesligen starten am Wochenende 19. und 20. September 2020 in die Spielzeit 2020/2021. Ob Zuschauer bei den Partien der A-Junioren-Bundesligen und B-Junioren-Bundesligen vor Ort sein können, ist in der weiterhin andauernden Corona-Pandemie offen.

Ob es zum Saisonstart Zuschauer gibt, überlässt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Klubs. Denn die Verantwortung und Entscheidung liegt bei den Vereinen, da diese ihre Hygienekonzepte selbst entwickeln und mit den jeweils regional zuständigen Gesundheitsbehörden abstimmen beziehungsweise sich an die regionalen und örtlichen Vorgaben halten müssen.