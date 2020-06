Zusätzliche Livespiele bei MagentaSport

Der DFB und MagentaSport bauen die Zusammenarbeit im Frauenfußball in der laufenden Saison aus. Ab sofort erhält die FLYERALARM Frauen-Bundesliga noch mehr Livezeit. Dadurch sind nun alle restlichen Spiele der aktuellen Saison in der Frauen-Bundesliga kostenfrei zu sehen, per Livestream über magentasport.de und in den MagentaSport-Apps oder im Free-TV (bei Eurosport oder den Programmen der ARD). Zudem werden alle Highlights und die Wiederholungen der jeweiligen Livespiele jederzeit bei magentasport.de und in den MagentaSport-Apps auf Abruf angeboten.

Die für den Frauenfußball zuständige DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg begrüßt das neue, kostenfreie Angebot: "Das ist ein tolles Zeichen unseres Partners und ein starkes Statement für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nun durch das außergewöhnliche Engagement der Telekom alle Spiele unserer Liga live sehen können, unterstreicht den Stellenwert unserer höchsten Spielklasse. Wir freuen uns sehr über diese gelebte Partnerschaft und den Zusammenhalt in diesen schwierigen Zeiten."

Am Wochenende stehen folgende Partien auf dem Programm

Freitag, 5. Juni, ab 19.15 Uhr: Der Tabellendritte TSG Hoffenheim trifft in der Wiederauflage des DFB-Pokalviertelfinales auf Bayer 04 Leverkusen, das derzeit den 9. Platz belegt.

Samstag, 6. Juni, ab 13 Uhr: Titelverteidiger und Tabellenführer VfL Wolfsburg hat den Rekordmeister sowie aktuellen Tabellenvierten 1. FFC Frankfurt zu Gast.

Sonntag, 7. Juni, ab 14 Uhr: 1. FC Köln - SGS Essen, MSV Duisburg - SC Sand, 1. FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München, SC Freiburg - FF USV Jena

[dfb]