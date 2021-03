Zurück auf den Platz: Was nun im Fußball gilt

Zurück auf den Platz - der aktualisierte Leitfaden des DFB für den Amateurfußball und seine Vereine ist veröffentlicht. Welche Altersklassen dürfen aktuell in welcher Form trainieren? Welche Anforderungen müssen Hygienekonzepte erfüllen? Und wie sieht die Perspektive für Amateurvereine in den kommenden Wochen und Monaten aus? DFB.de fasst alle wichtigen Informationen für euch zusammen.

Der Ball kann allmählich wieder rollen. Je nach Bundesland und daher auch Landesverband gibt es allerdings teils unterschiedliche Regelungen. Bitte informiert euch daher unbedingt bei eurem Landesverband sowie natürlich den zuständigen Behörden, was die vor Ort gültigen Bestimmungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Inzidenzwerte in eurem Kreis zulassen, bevor ihr Hygienekonzepte fertigstellt und Trainingseinheiten plant.

Tipps zu Hygienekonzepten und der Organisation des Trainingsbetriebs

Was sollten Amateurvereine bei den Hygienekonzepten vor Ort beachten? Wie lässt sich der Trainingsbetrieb unter den aktuellen Bedingungen bestmöglich gestalten? Der Leitfaden "Zurück auf den Platz" fasst die wichtigsten Informationen zusammen. Enthalten sind darin unter anderem ein Muster-Hygienekonzept, die Aufteilung des Sportplatzes in Zonen, wichtige Aspekte im Falle einer Rückkehr in den Spielbetrieb sowie ein eigenes Kapitel zum Kinderfußball. "Zurück auf den Platz" soll Ratgeber, Orientierung und Hilfestellung sein.

Hier geht's zum Leitfaden "Zurück auf den Platz".

Der Stufenplan für den Amateurfußball

Über oder unter 50? Wie wirken sich unterschiedliche Inzidenzwerte auf den Trainingsbetrieb aus? Wann ist nur Einzel-, wann ist grundsätzlich ein Gruppentraining möglich? Wann gelten Kontaktbeschränkungen im Training? Die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz sind kompliziert. Wir erklären, was die Öffnungsschritte für den Amateurfußball bedeuten.

Hier geht's zur Übersichtsgrafik "Öffnungsschritte Amateurfußball".

Tipps fürs Training unter Corona-Bedingungen

Je nach Bundesland gelten teils sehr unterschiedliche Bestimmungen für den Amateurfußball. Wir geben euch Anregungen fürs Einzel- und Gruppentraining – mit ohne und Kontakt.

Hier geht's zu den Trainingstipps.

Unterstützung durch die Landesverbände

Um die Amateurvereine bei der Bewältigung dieser großen Herausforderungen bestmöglich zu unterstützen, bieten die 21 Landesverbände des DFB momentan zahlreiche Online-Seminare an. Informiert euch also gerne auf den Webseiten eures Landesverbands nach den aktuellen Angeboten. In zwölf Landesverbänden läuft zusätzlich das Pilotprojekt "Club-Berater*innen", bei dem Amateurvereinen eine kostenlose Beratung angeboten wird.

So erreicht ihr euren Landesverband.

[tn]