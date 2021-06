Zur EURO: Reiseführer durch die europäische Fußballkultur

Noch zehn Tage bis zum Anpfiff der UEFA EURO 2020: Für alle Fans und Fußballinteressierten, die neben den EM-Spielen einen Blick in die elf Austragungsländer werfen und viele spannende Themen jenseits der Stadien entdecken wollen, gibt die DFB-Kulturstiftung den "Reiseführer durch die europäische Fußballkultur 2021" heraus.

"Heimspiele - Reiseführer durch die europäische Fußballkultur 2021": Unter diesem Titel veröffentlicht die Kulturstiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch in diesem Jahr ihren beliebten Turnierbegleiter, der anders ist als viele dieser Tage veröffentlichte EM-Sonderhefte: Wer Spielpläne, Mannschaftskader oder sportliche Analysen erwartet, wird vergeblich suchen. Stattdessen erzählen Autorinnen und Autoren, Fotografen und Illustratoren aus elf europäischen Ländern die fußballkulturellen, gesellschaftlichen und politischen Geschichten dieser Europameisterschaft.

EM aus der Betrachtung renommierter Autoren, Fotografen, Illustratoren

Auf 144 werbefreien Seiten erklären sie unter anderem, was die Euro 1996 mit dem Brexit zu tun haben könnte, warum das christliche Kreuz im Wappen von Real Madrid zum Problem wird, inwiefern der Fußball immer grüner wird und schon heute ein "Zukunftslabor" für unsere Gesellschaft ist. Und wieso ganz Finnland hofft, die EM ohne Selkäsauna - einen Saunagang - zu überstehen. Die Künstler Paul Waak und René Staebler nähern sich grafisch historischen Daten und markanten Fußballwörtern der Teilnehmer und Gastgeber der Europameisterschaft.

Fotostrecken aus der Türkei und Serbien werfen einen Blick auf die wenig beachteten Ränder der europäischen Fußballkultur, deren Kontinentalturnier in diesem Jahr anders ist, als alle anderen vor ihm seit 1964. Ein Turnier, das in seinem Namen nicht die Zahl des Jahres trägt, in dem es ausgetragen wird: Europameisterschaft 2020, ausgetragen 2021 - die EURO als Zeitmaschine. Dabei wäre es auch ohne die Pandemie ein besonderer Wettbewerb geworden, schließlich wird er zum ersten Mal in ganz Europa ausgetragen - und mit dem Spielort Baku sogar in Asien.

Auf deutsch oder englisch: Jetzt über den bpb-Shop bestellen

Konzipiert und redaktionell umgesetzt wird die Publikation vom Journalisten-Netzwerk n-ost. Kooperationspartner ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Für die DFB-Kulturstiftung ist sie die konsequente Weiterentwicklung ihrer zu den EM- und WM-Turnieren in Frankreich 2016 ("Der unbekannte Nachbar") und Russland 2018 ("Doppelpass mit Russland") veröffentlichten Turnierbegleiter in die Fußballkultur ihrer jeweiligen Gastgeber. Aufgrund des paneuropäischen Turniermodus´ wird die Publikation erstmals auch in einer englischsprachigen Ausgabe angeboten: "Home Games. Passing through European football culture in 2021". Beide Ausgaben können sicher und bequem über den Shop der Bundeszentrale für politische Bildung direkt nach Hause bestellt werden. Das Schöne: Bis auf eine Bereitstellungspauschale (1,50 €) ist der Reiseführer kostenlos.

Die DFB-Kulturstiftung begleitet bereits seit 2010 die WM- und EM-Turniere, um Fußball, Kunst und Alltagskultur der Gastgeber zu vermitteln. Zum Beispiel durch Spiele und Lesungen der Autoren-Nationalmannschaften, das Internationale Fußballfilmfestival "11mm" oder die erfolgreiche Verbindung von Public Viewing mit Kulturveranstaltungen, etwa in Kooperation mit 11FREUNDE und/oder dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin.

"Heimspiele" kann ab sofort online über den Shop der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt werden (so lange der Vorrat reicht). Die bpb erhebt eine Bereitstellungspauschale in Höhe von 1,50 €. Den Bestelllink, ausführliche Leseproben und weitere Informationen gibt es auch auf der offiziellen Webseite der Publikation.

[ot]