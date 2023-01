Zum Jahresauftakt ins Wintertrainingslager nach Spanien

Wintertrainingslager ist Spanien: Die U 16- und U 17-Junioren bereiten sich gemeinsam mit allen Cheftrainern der deutschen U-Nationalmannschaften in Pinatar auf das Länderspieljahr 2023 vor. Noch weiter südlich im Urlaubsparadies Marbella trainieren zwei weibliche U-Nationalteams: die U 16 von DFB-Trainerin Friederike Kromp und die U 17 von Sabine Loderer mit je 26 Aktiven.

Es war eine beeindruckend große Reisegruppe, die sich gleich zu Beginn des neuen Jahres auf den Weg zum Wintertrainingslager nach Pinatar in Spanien aufmachte. Angeführt von den DFB-Trainern Michael Prus (U 16) und Christian Wück (U 17), bereiten sich 55 Juniorennationalspieler im Südosten der iberischen Halbinsel auf das Länderspieljahr vor. Den Tross begleiten außerdem alle Cheftrainer der männlichen Juniorennationalmannschaften von der U 15 bis zur U 21.

Die gemeinsame Vorbereitung der beiden U-Nationalmannschaft im Süden Europas hat Tradition. Lange Zeit reiste die DFB-Delegation nach La Manga, ehe man im vergangenen Jahr erstmals seine Zelte in der Küstenstadt Pinatar unweit von Murcia aufschlug. Im dortigen Sportzentrum setzen beide Mannschaften bis zum 15. Januar auf eine stark individuelle Betreuung der Spieler.

"Konzept eines gemeinsamen Trainingslagers hat sich bewährt"

Der ebenfalls mitgereiste Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften, sagt: "Wir haben im vergangenen Jahr in Pinatar erstklassige Erfahrungen gemacht. Deshalb stand es für uns außer Frage, das Wintertrainingslager in diesem Jahr wieder hier durchzuführen."

Schönweitz ist überzeugt von den Gedankengängen hinter dem Jahresauftakt der Juniorennationalmannschaften: "Das Konzept eines gemeinsamen Trainingslagers aus U 16- und U 17-Junioren gemeinsam mit allen Cheftrainern der Junioren-Nationalmannschaften hat sich längst bewährt. In dieser Konstellation können wir auf die größtmögliche Expertise bauen, die Jungs individueller fordern und fördern und sie so über einen längeren Zeitraum äußerst effektiv betreuen."

Deswegen wird auch in diesem Jahr der Fokus wieder auf positionsspezifische Entwicklung gelegt, ohne den gesamtmannschaftlichen Aspekt zu vernachlässigen. Getestet wird das Erlernte unter der spanischen Sonne ebenfalls. Die U 17-Nationalmannschaft hat in zwei Spielen gegen England gleich echte Härtetests zu bestehen. Der 28-Mann starke Kader der U 16-Nationalmannschaft trifft am 13. Januar auf die U 17-Auswahl aus Costa Rica. Am 15. Januar erfolgt die gemeinsame Rückreise.

"Teamprozesse und Teambuilding begleiten"

Genauso lange bereiten sich die weiblichen U-Teams in Marbella vor. Arne Janssen, Trainer*innen-Entwickler der weiblichen U-Nationalmannschaften, sagt: "In Marbella möchten wir Teamprozesse und das Teambuilding begleiten, damit die Mädels in dieser besonderen Zeit noch enger zu einem Team zusammenwachsen. Außerdem ist es unser Ziel, die Zusammenarbeit nicht nur innerhalb der Trainerteams, sondern besonders auch teamübergreifend zu fördern. Im vergangenen Jahr haben wir neben der normalen Trainingsarbeit tolle Erfahrungen mit gemeinsamen Einheiten sammeln können."

Innovative Anstöße kommen zudem von der DFB-Akademie. "Sie wird uns unterstützen, Input zum Thema Ernährung geben und das individuelle Training im Bereich der Vororientierung mit dem Einsatz von VR-Brillen forcieren", berichtet Arne Janssen.

An der Costa del Sol erwarten die DFB-Talente beste Bedingungen. Mit den U 17-Weltmeisterinnen aus Spanien spielt das Loderer-Team zudem gegen einen Hochkaräter und möchte den Grundstein für eine erfolgreiche EM-Qualifikation in diesem Jahr legen. Für die U-16 Juniorinnen geht es nach dem Wintertrainingslager schon Anfang Februar beim UEFA Development Tournament weiter.

[lh]