Zum Jahr der Schiris: Burkhart trägt Pokal ins Kölner Stadion

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Amateurschiedsrichterin Sophie Burkhart wird die Trophäe beim DFB-Pokalfinale der Frauen 2023 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg, das am kommenden Donnerstag, 18. Mai 2023 (ab 16.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) zum 43. Mal ausgetragen wird, in das Kölner Rhein-Energie-Stadion tragen. Das Finale um den DFB-Pokal der Frauen findet in diesem Jahr bereits zum 14. Mal in der Rheinmetropole statt.

Die 22-jährige Sophie Burkhart leitete in der Saison 2022/2023 zahlreiche Spiele in der B-Juniorinnen Bundesliga Süd sowie West/Südwest und in der Landesliga der Herren, während sie in der Oberliga als Assistentin fungiert. Die gebürtige Mainzerin ist bereits seit 2015 als Unparteiische aktiv. Ihre Rolle zu Beginn des DFB-Pokalfinals der Frauen steht ganz im Zeichen des Jahr der Schiris, dass das Bewusstsein für die Rolle der Schiedsrichter*innen in Deutschland sowie deren rückläufige Anzahl schärfen und gleichzeitig dafür sorgen soll, mehr Verständnis und Respekt gegenüber der Unparteiischen auf und neben dem Platz zu generieren.

"Das ist eine große Ehre für mich"

"Der erste Gedanke war: Oh Gott! Was, wenn ich stolpere! Bei so einem großen Event, vor so vielen Menschen und ich laufe mit dieser Trophäe ins Stadion und stolpere dann und der Pokal liegt auf dem Rasen – und ich auch", sagt Burkhart, schmunzelt, hält kurz einen Moment inne und führt fort: "Der zweite Gedanke war dann aber direkt: Wie cool ist es, dass ich das machen darf! Und seit ich es so richtig realisiert habe, freue ich mich einfach unglaublich auf das Finale – das ist wirklich eine große Ehre für mich."

Startschuss für das Jahr der Schiris war ein Derby der Bezirksliga Rheinhessen zwischen dem VfR Nierstein und dem TSV Mommenheim (6:0), welches für jeweils eine Halbzeit von den Bundesligaprofis Anton Stach (1. FSV Mainz 05) und Nils Petersen (SC Freiburg) geleitet wurde. Während der Partie mit dabei: Sophie Burkhart, die unter anderem mit Deniz Aytekin Stach und Petersen von der Seitenlinie aus per Headset unterstützte. Burkharts Amt im Rahmen des DFB-Pokalfinals steht demnach symbolisch für die Wertschätzung und Anerkennung der Leistungen von Schiedsrichter*innen.

Auftritt vor besonderer Kulisse

Bereits 35.000 Tickets sind für das Endspiel im Rhein-Energie-Stadion schon verkauft und die Vorfreude auf das Pokalhighlight nimmt kein Ende. Am Finaltag werden bereits im Vorlauf ab 11.11 Uhr erneut zahlreiche Aktionen auf den Stadionvorwiesen stattfinden. Das bekannte Fan- und Familienfest hält vielfältige Aktivitäten für Groß und Klein bereit, wobei die vom Fußball-Verband Mittelrhein organisierten Turniere für Mädchenmannschaften ebenfalls nicht fehlen dürfen. Die Ehrung der Gewinnerinnen wird in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinals im Stadion erfolgen. Auch musikalisch wird an diesem Tag einiges geboten: Für gute Laune und ordentlich Stimmung sollen die kölschen Bands Cat Ballou, Kempes Feinest und Stadtrand sorgen. Der Besuch des Fan- und Familienfests auf den Vorwiesen ist kostenlos und frei zugänglich.

Karten für das Highlight im Rhein-Energie-Stadion sind noch im DFB-Ticketportal erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind in der Sitzplatzkategorie 3 erhältlich und kosten 8 Euro pro Person (6 Euro im Stehplatzbereich). Gruppentickets sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

[ab]